¿Qué es el trastorno psicótico no especificado? El diagnóstico que menciona la constancia de Aleks Syntek

¿Qué significa el diagnóstico médico de Aleks Syntek y por qué le recomendaron suspender temporalmente sus viajes en avión? Un documento compartido por el cantante señala que presenta un trastorno psicótico no especificado con el código 6A2Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS.

¿Qué dice el documento médico sobre Aleks Syntek?

De acuerdo con el documento proporcionado, el médico psiquiatra Luis Solís Rojas señala que atiende al cantante en una consulta privada y que presenta un trastorno no especificado, identificado con el código 6A2Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11), de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la información, se le recomienda al artista que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, hasta diciembre de este año.

El documento indica que esta recomendación responde a su condición clínica actual y busca permitir que avance en su recuperación y alcance una mayor estabilidad frente a los factores de estrés relacionados con su situación.

También señala que, cuando su condición lo permita, podrá reanudar sus viajes con normalidad y con la frecuencia que requiera.

¿Qué es la CIE-11 y para qué sirve?

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es un sistema elaborado por la Organización Mundial de la Salud para registrar, analizar e interpretar información sobre enfermedades y otros problemas de salud.

Según la OMS, la undécima revisión de esta clasificación entró en vigor el 1 de enero de 2022 y permite utilizar categorías y códigos estandarizados para documentar condiciones de salud en diferentes países y contextos médicos.

La clasificación incluye categorías relacionadas con trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Su finalidad es facilitar el registro clínico y la comparación de información sanitaria; por sí sola, la presencia de un código no permite conocer los detalles del estado de la salud de una persona.

Por ahora, el documento médico recomienda que Aleks Syntek suspenda temporalmente sus viajes en avión hasta diciembre de 2026, mientras avanza en su recuperación.