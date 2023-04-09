Suministrar armas a Ucrania intensifica la guerra; aseguran manifestantes en Alemania

Miles de personas salieron a las calles de Berlín en Alemania, para protestar contra el suministro de armas a Ucrania y pidieron al gobierno alemán que desescale la crisis a través de negociaciones pacíficas y ponga fin a la guerra.

Unos 3 mil manifestantes portaban banderas con la imagen de una paloma y pancartas contra la guerra, oponiéndose a las sanciones económicas que han provocado un aumento de los precios de la energía y han desencadenado una crisis del costo de vida.

Activistas en Alemania han llevado a cabo marchas contra la guerra y contra el ejército durante la tradicional festividad de abril desde la década de 1960. Esta vez, el tema está más cerca de casa, con algunos manifestantes preocupados de que el conflicto entre Rusia y Ucrania pueda convertirse en una guerra nuclear.

Según Laura von Wimmersperg, de 88 años, una de las iniciadoras de la protesta en Berlín que organiza marchas contra las armas nucleares y la guerra cada mes de abril desde 1981, el número de participantes en las manifestaciones ha ido en aumento año tras año. .

Laura von Wimmersperg / Manifestante:

“La marcha de este año es más significativa que nunca porque nunca hemos estado tan cerca del peligro de una guerra nuclear, por lo que debemos oponernos al suministro de armas a Ucrania”.

"En última instancia, la crisis debe manejarse mediante la negociación. Estados Unidos, debilitar a Rusia a través del conflicto, es muy claro. Se trata de la hegemonía económica y global de Estados Unidos, y Estados Unidos no quiere perder su dominio”, agregó von Wimmersperg.

Thousands of people took to the streets of Berlin on Saturday to protest against the supply of weapons to #Ukraine and called on the German government to deescalate the crisis through peaceful negotiations and end the war. #Germany https://t.co/WActPF2gDe pic.twitter.com/EzuLM7Te2J — CCTV+ (@CCTV_Plus) April 9, 2023

Suministro de armas a Ucrania intensifica la guerra; aseguran manifestantes en Alemania

En la manifestación, varios activistas contra la guerra subieron al escenario para protestar contra la creciente ayuda militar del gobierno a Ucrania, argumentando que enviar armas a Ucrania solo intensificará la guerra y provocará más muertes.

Los manifestantes destacaron que el conflicto afecta a la gente común que tiene que hacer frente al fuerte aumento del costo de vida, como resultado de las sanciones del gobierno contra Rusia.

El mismo día, más de 60 ciudades del país realizaron manifestaciones contra la guerra con temas similares, con un tamaño que va desde unos pocos cientos hasta miles de personas. Más manifestaciones pacíficas seguirán en otras ciudades en los próximos días.