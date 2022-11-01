Bares de Alemania boicotearán transmisión de partidos de Qatar 2022

En Alemania, los dueños de algunos bares han señalado que boicotearán la transmisión de los partidos durante el Mundial de Qatar 2022.

Bares de Alemania boicotearán la transmisión de partidos del Mundial de Qatar 2022, afirmando que han tomado la decisión desde "un punto de vista ético", esto debido al historial de la Nación del golfo Pérsico (Qatar) en materia de derechos humanos.

Cabe señalar que Qatar es la primera nación de Oriente Medio que organiza la Copa del Mundo y ha sido objeto de una intensa presión internacional por el trato que da a los trabajadores extranjeros, además de por sus restrictivas leyes sociales.

Esa inquietud por el historial de derechos humanos de la Nación del Pérsico ha provocado una serie de llamados para que tanto equipos como líderes políticos, boicoteen los partidos del torneo que se celebrará del 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar 2022.

En una entrevista para la agencia Reuters, Fanny Delaune, propietaria del bar deportivo "Babel" ubicado en la ciudad alemana de Bonn, ha señalado que: "Se han violado demasiados derechos humanos y, desde un punto de vista ético, no puedo justificarlo".

Aunque Delaune está consciente de que se trata de una polémica decisión, agrega que: "Algunos lo entienden y otros lo verán de todos modos, pero en última instancia, es mi bar y mi decisión".

Andy Vermaut shares:Soccer-Pub owners in Germany to boycott telecast of Qatar World Cup games https://t.co/rfPpdF0BTZ Thank you. pic.twitter.com/WYDXzAcKTa — Andy Vermaut (@AndyVermaut) November 1, 2022

En Alemania, propietarios de bares boicotearán transmisión de partidos de Qatar 2022

Por otra parte, Tobias Epping, propietario del bar "Die Wache", ha señalado que también boicoteará la transmisión de partidos de Qatar 2022, asegura que: "Desde el punto de vista económico: ¿ha sido una decisión inteligente? Probablemente no. Pero al menos puedes ir a un bar con la conciencia limpia".

Epping señala que: "No sólo yo, sino también mis clientes habituales a los que pedí que votaran en Facebook e Instagram. Decidimos no mostrar el Mundial porque hubo un punto en el que dijimos -basta-".

Y de hecho, lejos de indignarse, algunos alemanes han señalado que están de acuerdo con el boicot de la transmisión de partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Una alemana y aficionada al fútbol ha señalado que: "Incluso si Qatar tuviera grandes estadios y trabajadores fantásticamente pagados, en cualquier caso un Mundial durante el invierno es estúpido" y agrega que: "Pero en este caso, es totalmente inaceptable. No me apetece verlo y apoyo plenamente el boicot. No lo veré".