Organización del Mundial paga para que aficionados viajen a Qatar 2022

Los organizadores del Mundial están pagando a grupos de aficionados para que viajen a Qatar 2022 en calidad de invitados con la finalidad de que estos efectúen comentarios positivos a través de las redes sociales.

El Comité Supremo para la Organización y el Legado (SC) confirmó este lunes (31 de octubre de 2022), la política acerca de invitar a grupos de aficionados en calidad de invitados a Qatar 2022.

Esto se dio a conocer luego de un informe de la cadena pública neerlandesa "NOS", que durante el pasado fin de semana afirmó que Qatar estaba pagando los vuelos y hoteles de un grupo de 50 aficionados al fútbol.

La Organización del Mundial de Qatar paga vuelos y hoteles de aficionados a cambio de que los aficionados formaran un "código de conducta", en el que se les invita a publicar comentarios positivos acerca del torneo en redes sociales, además de denunciar "cualquier comentario ofensivo, degradante o abusivo" por parte de otros asistentes a Qatar 2022. De hecho hasta les piden capturas de pantalla para comprobarlo.

NOS, cadena de los Países Bajos, citó a dos neerlandeses que señalaron haber sido seleccionados por los organizadores del torneo como "dirigentes de aficionados" y agregaron que se les pidió que eligieran un grupo de 50 aficionados fieles para un viaje gratuito a Qatar 2022.

Podcast De Dag: de PR-campagne van Qatar https://t.co/Pt0mj7yg8R — NOS (@NOS) October 31, 2022

Organizadores de Qatar 2022 pagan aficionados para que viajen a la Copa Mundial

Un portavoz del Comité Supremo para la Organización y el Legado, le dijo a la agencia Reuters que: "A medida que se acerca el torneo, hemos invitado a nuestros dirigentes de la afición más activos a nombrar personalmente a una pequeña selección de aficionados para que nos acompañen como invitados, como forma de agradecerles su colaboración".

A través de su página web, la Copa Mundial de Qatar 2022 describe su programa de "dirigentes de aficionados" como una red de unos 400 fanáticos, hinchas y personas influyentes de unos 60 países que han ofrecido "ideas, investigación, creación de contenidos y amplificación de mensajes" para el torneo de Qatar 2022.

Cabe resaltar que los organizadores no han señalado cuántos aficionados han invitado y tampoco facilitaron mayores detalles financieros.

Medios de comunicación de Bélgica y Francia también informaron que Qatar ofreció a grupos seleccionados de aficionados de estos países un viaje gratuito a la Copa Mundial de Qatar 2022.