Reino Unido pide a los ciudadanos británicos salir de Ucrania

Este viernes, el gobierno de Reino Unido urgió a los ciudadanos británicos salir de Ucrania lo antes posible ante una posible intervención de Rusia en el país ex soviético.

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido indicó que los ciudadanos británicos deben abandonar Ucrania “mientras todavía haya medios comerciales disponibles” para salir del país.

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Reino Unido informó que la acumulación de fuerzas rusas en las fronteras de Ucrania aumenta la amenaza de una acción militar por parte de Vladimir Putin.

Añadió que la embajada británica permanecerá abierta; sin embargo, no podrá brindar asistencia consular en persona, por lo tanto, los ciudadanos británicos deberán irse mientras haya opciones comerciales.

“Cualquier acción militar rusa en Ucrania afectaría severamente la capacidad de la embajada británica en Kiev para brindar asistencia consular. Los ciudadanos británicos no deben esperar un mayor apoyo consular o ayuda para evacuar en estas circunstancias”.

We are now advising against all travel to Ukraine.



British nationals in Ukraine should leave now by commercial means. — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 11, 2022

Por lo tanto, Reino Unido recomendó a las personas que decidan permanecer en Ucrania estar alertas en todo momento por posibles operaciones militares en la nación y tener un plan de salida de emergencia, así como mantener sus documentos actualizados y disponibles en todo momento.

EU pide a sus ciudadanos salir de Ucrania

Reino Unido es el segundo país que pide a sus ciudadanos abandonar Ucrania ante una inminente intervención rusa.

El jueves, el presidente de estados Unidos, Joe Biden, también solicitó a los estadounidenses abandonar el país por sus propios medios, pues advirtió que enviar a sus tropas para evacuar a sus connacionales podría desencadenar “una guerra mundial”.

“Los ciudadanos estadounidenses deben irse ahora”, dijo Joe Biden durante una entrevista para una cadena de televisión en Estados Unidos.

Al referirse a Rusia y las tropas que desplegó en la frontera con Ucrania, Joe Biden alertó que el ejército de Vladimir Putin es uno de los más poderosos del mundo.

