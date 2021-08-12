Alemania y Estados Unidos piden a sus ciudadanos abandonar Afganistán

Mientras el Talibán avanza por diferentes territorios de Afganistán, los gobiernos de Alemania y Estados Unidos pidieron a todos sus ciudadanos que abandonen de inmediato ese país de Oriente Medio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania afirmó en un comunicado que la seguridad en Afganistán se ha deteriorado, debido a los enfrentamientos militares entre las fuerzas de seguridad afganas y los talibanes.

Se solicita urgentemente a los ciudadanos alemanes que se encuentren en el lugar que utilicen los vuelos programados para salir pronto del país.

Además de Alemania, otro país que hizo una petición similar fue Estados Unidos. A través de su embajada en Kabul, la capital afgana, pidió a sus ciudadanos que abandonen el país utilizando todas las opciones de vuelo que estén disponibles.

Te puede interesar: México condena el avance militar del Talibán en Afganistán

“Dadas las condiciones de seguridad y la reducción de personal, la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Afganistán es extremadamente limitada, incluso dentro de Kabul”, añadió el gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, recordó que la advertencia de viaje para Afganistán se mantiene en nivel cuatro, que es no viajar, debido a “terrorismo, disturbios civiles, secuestros, conflictos armados y Covid-19”.

El Talibán se prepara para controlar Kandahar, la segunda ciudad más grande de Afganistán

La tercera ciudad más grande de Afganistán, Herat, quedó bajo control de los talibanes este jueves, luego que los talibanes se atribuyeron el dominio de esta región, situada cerca de la frontera con Irán.

En una de sus mayores hazañas desde que comenzaron a abrirse camino en mayo, los militantes del movimiento también parecen estar a punto de cernirse sobre Kandahar, según fuentes diplomáticas citadas por Reuters.

Kandahar es la segunda ciudad más grande de Afganistán y el bastión espiritual de los talibanes, precisó la agencia de noticias.

Este jueves, los talibanes capturaron Ghazni, situado en camino a Kandahar y en dirección hacia Kabul, a unos 150 kilómetros de distancia.

The Taliban’s statements in Doha do not resemble their actions in Badakhshan, Ghazni, Helmand & Kandahar. Attempts to monopolize power through violence, fear, & war will only lead to international isolation. — Chargé d’Affaires Ross Wilson (@USAmbKabul) August 12, 2021

Un funcionario de Defensa de Estados Unidos citó información de inteligencia de su país y adelantó que los talibanes podrían aislar Kabul en 30 días y posiblemente tomar el control del país entero en solo 90 días.

Los combatientes talibanes han tomado el control de ocho capitales de provincia en seis días. Actualmente controlan el 65% de Afganistán y han tomado o amenazan con tomar 11 capitales de provincia, según un alto funcionario de la Unión Europea, citado por Reuters.

Te puede interesar: Talibán ya controla 65% del territorio de Afganistán

