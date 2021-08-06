México condena el avance militar del Talibán en Afganistán

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró que la actual situación en Afganistán es crítica y rechazó el avance militar del Talibán.

El reciente avance militar ha tenido un impacto muy grave sobre la población y ha generado que cada vez más afganos deseen abandonar su país ante un futuro francamente desolador.

El movimiento Talibán está formado por grupos islamistas radicales, que en su momento protegieron a Osama Bin Laden y en los dos últimos meses, han tomado diferentes territorios de este país.

Te puede interesar: AMLO: México, sede de platicas entre gobierno de Venezuela y oposición

Durante su participación ante el Consejo de Seguridad, De la Fuente señaló que México ve con preocupación el estancamiento del diálogo interafgano en Doha, la capital de Qatar, y aprovechó para expresar su apoyo a la comunidad internacional que hace esfuerzos para revitalizar la paz en Afganistán.

Asimismo, adelantó que México seguirá con atención los resultados de la reunión de “la troika”, un grupo formado por Rusia, Estados Unidos, China y Pakistán para el arreglo del conflicto que se vive en Afganistán.

“El futuro de Afganistán no debe imponerse por la vía de la fuerza”

El embajador de México ante la ONU mencionó que la comunidad internacional no debe permitir que se pierdan los avances de las últimas dos décadas. “La postura común debería ser el rechazo del retorno de un Emirato Islámico que sea nuevamente un santuario de grupos terroristas”, añadió.

El Talibán fue derrocado en 2001, cuando Estados Unidos y sus aliados internacionales lanzaron ataques contra este régimen, que obligaron a sus combatientes a dispersarse en Pakistán.

“Tampoco es aceptable un territorio en el que no se respeten los derechos de las mujeres, niños o de las minorías. El futuro de Afganistán debe ser decidido democráticamente por todos los afganos y no impuesto por la vía de la fuerza”, declaró ante la ONU.

México 🇲🇽 condena el avance militar del Talibán. Rechazo internacional al retorno de un Emirato Islámico que sea santuario de terroristas.



Escucha👇la intervención del Emb. de la Fuente en el Consejo de Seguridad 🇺🇳



📺 https://t.co/8RhbwOBeoQ#MexicoUNSC pic.twitter.com/9sETNXmKo6 — Misión de México ONU (@MexOnu) August 6, 2021

Finalmente, Juan Ramón de la Fuente señaló que México reconoce los retos a los que se enfrenta el gobierno de Afganistán, debido al avance del Talibán en varios distritos de ese país, lo que no ha impedido que defienda “con tenacidad su proyecto de nación”.

Expuso que la resiliencia del pueblo afgano es admirable, ya que a pesar de las más adversas condiciones, sigue luchando para que el país sea “incluyente, democrático y pacífico”.

Te puede interesar: Mujer lucha por equidad de género; construye universidad en Afganistán