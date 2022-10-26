Alemania busca legalizar la marihuana con fines recreativos

Alemania está en vías de legalizar el consumo de la marihuana con fines recreativos. Las autoridades podrían permitir la posesión de hasta 30 gramos de cannabis para consumo personal.

El uso de la marihuana en Alemania está despenalizado desde el año 2017 para usos medicinales. Actualmente el cannabis en ese país se vende en tiendas especializadas o farmacias; sin embargo, aún no es legal para uso recreativo en el país, pero los partidos del gobierno ya hacen campaña para que esta situación cambie.

¿Por qué buscan legalizar la marihuana en Alemania?

El ministro de Salud de Alemania indicó que el principal objetivo para legalizar la marihuana es terminar con el mercado negro en el país.

"El mercado negro debe suprimirse con éxito. La despenalización debe ayudar a mantener el cultivo, la posesión y el consumo dentro de los límites que regulamos, sin castigo", indicó Karl Lauterbach, Ministro Federal de Salud de Alemania.

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En caso de aprobarse la legalización de marihuana con fines recreativos, el gobierno permitirá el cultivo en casa de hasta tres plantas con flores femeninas, pero deberán comprometerse a impedir que jóvenes y niños tengan acceso a ellas.

Legalizar la marihuana traerá ganancias para el gobierno de Alemania

Desde luego que la legalización de la marihuana para usos recreativos traerá ganancias para el gobierno alemán, pues cobrarán un impuesto sobre el consumo para desarrollar programas de educación y prevención del abuso de esta yerba.

"Se trata de que ya no haya un mercado negro, se trata de que ocurra la protección de niños y jóvenes, se trata de que ocurra la protección de la salud y, por supuesto, todo eso se hace mejor con un mercado legal", expresó Katrin Göring-Eckardt, Vicepresidenta del Bundestag.

De acuerdo con cálculos del gobierno alemán, la legalización de la marihuana generaría ingresos anuales fiscales y un ahorro de costos hasta por cuatro mil 700 millones de dólares, además se crearían alrededor de 27 mil empleos.

