¿Cuánta marihuana se puede tener en Estados Unidos de forma legal?

El uso recreativo de la marihuana, así como el destinado para fines médicos, ha levantado polémica en los últimos años debido a sus repercusiones en el cuerpo humano; sin embargo, en varias partes del mundo el uso de cannabis ya es totalmente legal y todo parece indicar que Estados Unidos va hacia el mismo camino.

Recientemente el presidente Joe Biden indultó a todas aquellas personas que fueron condenadas por posesión de marihuana debido a que es una conducta “legal en muchos estados” del país, lo que lleva a analizar cómo funciona esta ley en Estados Unidos y cuál es la cantidad permitida en los estados con mayor presencia latinoamericana.

¿Cuánta marihuana se puede poseer en Estados Unidos?

La ley federal de Estados Unidos prohíbe el uso, distribución y transportación de marihuana, ya sea con fines médicos o recreativos; sin embargo, esto no atañe a los estados que conforman el país, pues cada uno tiene la libertad de establecer sus propias leyes para determinar el uso de cannabis sobre su territorio.

Estados Unidos ha legalizado la marihuana en 18 de sus estados con fines médicos y recreativos



California, el estado con mayor presencia de ciudadanos de origen latino, principalmente en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y Riverside, permite el uso medicinal con posesión y transportación de hasta 226 gramos; así como seis plantas maduras y 12 plantas inmaduras.

Por otro lado, el uso recreativo de marihuana es legal para mayores de 21 años y es permitido comprar y poseer hasta 28.35 gramos, equivalente a una onza, así como hasta 8 gramos de concentrado de cannabis.

El segundo estado con mayor presencia latina es Nueva York, donde en 2021 se volvió legal el uso recreativo con portación de hasta 85 gramos de cannabis y hasta seis plantas maduras por hogar; mientras que en el estado de Texas, otro de los que mayor presencia de mexicanos tiene, es ilegal todo lo relacionado con la cannabis recreativa.

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana. Hear from @POTUS on the three steps he is taking to right these wrongs. pic.twitter.com/IqOxHxjgue — The White House (@WhiteHouse) October 6, 2022

Texas tiene legalizado únicamente el consumo con fines medicinales y comprobados, pero únicamente los que contengan un THC (Tetrahidrocannabinol) inferior al 0.5%, el principal constituyente psicoactivo del cannabis.

En otros estados como Illinois, donde se encuentra la ciudad de Chicago con un alto porcentaje de población latina, el uso recreativo de marihuana es legal para mayores a 21 años y con hasta 30 gramos de cannabis en el bolsillo; mientras que la capital, Washington D.C., las personas pueden portar 55 gramos para fines recreativos.

En síntesis, son 18 los estados que tienen permitido el uso medicinal y recreacional de la marihuana (Washington, Oregon, California, Nevada, Montana, Arizona, Nuevo México, Colorado, Illinois, Michigan, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maine y Alaska); sin embargo, cada uno tiene una regulación distinta, con un mínimo de una onza (28 gramos) en la mayoría.

