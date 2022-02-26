Alemania y otros países de la OTAN envían armamento a Ucrania

Alemania, República Checa, Holanda y Portugal, países miembros de la OTAN, acordaron enviar ayuda a Ucrania, y mandarán armamento para la defensa del Ejército ucraniano.

Olaf Scholz, canciller de Alemania, informó que su país enviará armamento a Ucrania para apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas con el objetivo de reforzar su defensa contra el Ejército de Rusia.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller de Alemania indicó que “es nuestro deber apoyar a Ucrania lo mejor que podamos para defenderse del Ejército invasor de Putin”.

The Russian invasion marks a turning point. It is our duty to support Ukraine to the best of our ability in defending against Putin's invading army. That is why we are delivering 1000 anti-tank weapons and 500 #Stinger missiles to our friends in #Ukraine. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022

En su mensaje, Olaf Scholz detalló que Alemania enviará mil armas antitanque y 500 misiles para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aún defienden Kiev, la capital ucraniana.

En su política de coalición, Alemania acordó no entregar el armamento directamente en las regiones que están en crisis en Ucrania.

"El ataque ruso marca un cambio en los tiempos. Es nuestro deber apoyar a Ucrania tanto como podamos para defenderse del ejército de invasión de Putin. Por lo tanto, entregaremos mil armas antitanque y 500 misiles Stinger a nuestros amigos en Ucrania", dijo el canciller alemán Olaf Scholz.

La decisión de Alemania se dio a conocer tras una reunión de Olaf Scholz con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, y el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.

Tres países de la OTAN enviarán ayuda a Ucrania

Además de Alemania, otros tres países miembros de la OTAN anunciaron que enviarán ayuda a Ucrania en forma de armamento para defenderse “del enemigo”.

República Checa indicó que enviará armas como ametralladoras, metralletas, rifles de francotirador, pistolas y municiones, que en total tiene un valor de 8.5 millones de dólares, y serán entregadas en un lugar elegido por los ucranianos.

“El gobierno aprobó un envío de armas a Ucrania. Estamos enviando ametralladoras, metralletas, rifles de francotirador y pistolas, con sus municiones correspondientes valoradas en CZK 188 millones”, anuncil primer ministro checo, Petr Fiala.

Vláda schválila dodávku zbraní Ukrajině. Posíláme kulomety, samopaly, odstřelovací pušky a pistole a k nim odpovídající munici v celkově hodnotě 188 milionů korun.



Zároveň zajistíme i dopravu na místo, které si Ukrajinci vyberou.



Děláme vše, abychom Ukrajině pomohli. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 26, 2022

Holanda fue otro país que se pronunció al respecto y comunicó que también enviará armamento de defensa para apoyar al Ejército de Ucrania. El asesor de asuntos exteriores y defensa del primer ministro, Geoffrey Van Leeuwen añadió que entregarán 200 misiles antiaéreos.

“Holanda suministrará a Ucrania 200 misiles antiaéreos Stinger. Otro material de defensa ya en camino. Estamos con Ucrania”, explicó el ministro holandés.

The Netherlands will supply Ukraine 200 anti-aircraft Stinger missiles. Other defence material already on its way. #WeStandWithUkraine 🇳🇱🇺🇦 — Geoffrey van Leeuwen (@leeuwengew) February 26, 2022

Portugal fue el primer país en anunciar que apoyaría con suministros la defensa de Ucrania. El ministro portugués, Antonio Costa, indicó que enviaría refuerzos para unirse a los soldados ucranianos que actuarán en la frontera con Rumanía.

