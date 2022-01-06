Italia ordena vacunación obligatoria para adultos mayores de 50 años

El gobierno de Italia confirmó que habrá vacunación obligatoria para las personas mayores de 50 años, una medida con vigencia inmediata que busca frenar el avance de la pandemia de Covid-19.

Mario Draghi, primer ministro de Italia, aseguró que el objetivo es “frenar el crecimiento de la curva de contagios y empujar a los italianos que aún no se han vacunado a que lo hagan”.

“Actuamos en particular en los grupos de edad con mayor riesgo de hospitalización para reducir la presión sobre los hospitales y salvar vidas”, dijo.

En un comunicado, el gobierno italiano dio a conocer que el Consejo de Ministros aprobó un decreto que introduce medidas urgentes para atender la emergencia causada por Covid-19.

Cdm: #obbligo vaccinale per tutti gli #over50. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario dal 15/2 il #GreenPass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro. Senza limiti di età l’#obbligo vaccinale è esteso al personale universitario pic.twitter.com/1Hoa0SHHox — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) January 5, 2022

Entre las acciones del gobierno está la vacunación obligatoria para todas las personas que hayan cumplido 50 años, estrategia cuya vigencia se extenderá hasta el próximo 15 de junio.

“Sin límite de edad, la vacunación obligatoria se extiende al personal universitario, equiparándose así al personal escolar”, detalló la autoridad italiana.

Certificado de vacunación también será obligatorio en Italia

Por otra parte, en Italia será obligatorio que los trabajadores públicos y privados de 50 años presenten el Green Pass, un certificado para comprobar que las personas están vacunadas, para entrar a los sitios donde laboran.

“La obligación del Green Pass ordinario se extiende a quienes acceden a servicios personales y también a oficinas públicas, servicios postales, bancarios y financieros”, detalló el gobierno.

Cdm: È esteso l’#obbligo di #GreenPass Base a coloro che accedono ai servizi alla persona e a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali tranne esigenze essenziali https://t.co/bcKCrPSKWA — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) January 5, 2022

Italia ha registrado más de 138 mil muertes por Covid-19 desde que surgió su brote en febrero de 2020, el segundo número más alto en Europa después de Gran Bretaña, de acuerdo con Reuters.

¿En qué otros países hay vacunación obligatoria?

En Europa, otros países han tomado medidas similares a la que anunció Italia, tal es el caso de Austria, que tiene planes para vacunar de forma obligatoria a los mayores de 14 años, a partir del próximo mes.

En Grecia también habrá una vacunación obligatoria para las personas mayores de 60 años, una medida que entrará en vigor a partir del 16 de enero.

