Quién es Olaf Scholz, canciller que sustituye Angela Merkel en Alemania

Este miércoles, el Parlamento de Alemania invistió a Olaf Scholz como el nuevo canciller del país, en sustitución de Angela Merkel, quien estuvo al frente de la nación durante 16 años.

“Será un nuevo comienzo para nuestro país. Haré todo lo posible para lograrlo”, aseguró el nuevo canciller de Alemania durante la toma de protesta, en medio de aplausos de sus seguidores políticos.

Por su parte, Angela Merkel fue despedida con una ovación de aplausos y en medio de una gran aceptación ciudadana por su labor al frente de Alemania, de acuerdo con encuestas locales.

Hoy Angela Merkel deja de ser la canciller de Alemania después de 16 años. Con aciertos y errores, pero realizó un trabajo honesto como funcionaria pública, se va por la puerta grande. Fue despedida con una ovación de pie en el Parlamento alemán. pic.twitter.com/7cTVoeQGtB — Carlitos DM (@carlitosdm66) December 8, 2021

Olaf Scholz, de 63 años de edad, es militante del Partido Socialdemócrata (SPD), sin embargo, gobernará junto a Los Verdes y al Partido Democrático Libre, una alianza conocida en Alemania como “gobierno semáforo”, ya que Scholz llegó al poder con el apoyo de los tres partidos.

El actual líder alemán nació en Osnabrück en 1958, es hijo de textileros y desde muy joven ingresó a las filas del Partido Socialdemócrata.

En 1980, Olaf Scholz fue vicepresidente juvenil del partido y posteriormente fungió como vicepresidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas de 1987 a 1989, poco antes de la caída del Muro de Berlín.

Olaf Scholz también fue alcalde de Hamburgo de 2011 a 2018. Tras terminar su tiempo al frente de la ciudad, se convirtió en vicecanciller y ministro de Finanzas en el gobierno de coalición de Angela Merkel

|Reuters

El manejo de la pandemia por parte de Olaf Scholz, lo puso en el ojo público de Alemania, donde ganó elogios y altos índices de aprobación entre los ciudadanos.

Los retos de Olaf Scholz al frente de Alemania

Olaf Scholz deberá continuar con algunos temas pendientes que dejó la ex canciller Angela Merkel entre ellos, la lucha mundial contra el cambio climático y modernizar Alemania con el uso de energías renovables.

Además de cumplir con su promesa de aumentar el salario mínimo en Alemania e impulsar un proyecto de construcción de departamentos para frenar el incremento en los costos de alquiler de viviendas.

Sin embargo, su mayor reto es el manejo de la pandemia en medio de una cuarta ola que azota a Europa y que cada vez incrementa más los números de contagios en Alemania.

