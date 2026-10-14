¡Cuidado con el granizo! 12 alcaldías entran en alerta amarilla por intensas lluvias en CDMX

La tarde y noche de este miércoles podrían complicarse en 12 alcaldías de la Ciudad de México por la intensificación de las lluvias y la posible caída de granizo. La Alerta Amarilla ya está activa y abarca zonas del norte, centro, poniente, sur y oriente de la capital.

El aviso de Protección Civil para este 14 de octubre de 2026 incluye demarcaciones como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa, por lo que quienes viven en estas zonas o tienen previsto desplazarse por ellas deberán mantenerse atentos a las condiciones del tiempo.

La advertencia también contempla Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 14/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 14, 2026

Estas son las 12 alcaldías bajo Alerta Amarilla por lluvias

La alerta por precipitaciones fuertes y posible granizo se encuentra activa en las siguientes demarcaciones de la capital:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

El alcance del aviso obliga a prestar atención a las condiciones meteorológicas en diferentes puntos de la ciudad; sin embargo, estar dentro de las alcaldías contempladas no significa que todas registrarán la misma intensidad de lluvia ni que el granizo caerá necesariamente en cada una.

¿Cuándo podrían intensificarse las lluvias en CDMX?

La previsión corresponde a la tarde y noche de este miércoles 14 de octubre, periodo en el que se advierte sobre el fortalecimiento de las precipitaciones y la posibilidad de granizo.

Estas condiciones pueden representar complicaciones para quienes regresan del trabajo, utilizan transporte público o se trasladan en automóvil. La lluvia puede reducir la visibilidad en las calles y dificultar los recorridos, especialmente si se presentan encharcamientos.

El aviso compartido no precisa una hora exacta de inicio o término, ni detalla la cantidad de lluvia prevista para cada alcaldía. Por ello, es importante consultar las actualizaciones oficiales para conocer la evolución del pronóstico.