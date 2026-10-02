Activan Alerta Amarilla por fuertes lluvias; así afectará el clima a la Marcha del 2 de Octubre

Activan la Alerta Amarilla en la Ciudad de México este viernes 2 de octubre por fuertes lluvias; además habrá una mezcla poco común con ambiente cálido, radiación UV y lluvias fuertes a muy fuertes durante la tarde y noche.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. El pronóstico contempla una temperatura máxima de 24 grados y mínima de 16 grados.

Además, se prevén vientos de hasta 30 km/h, con rachas cercanas a los 50 km/h.

¿En qué alcaldías de CDMX hay alerta por lluvias?

La SGIRPC mantiene Alerta Amarilla por lluvia fuerte y posible granizo en las 16 alcaldías:

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 02/10/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/0GgvIoyAtw — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 2, 2026

El periodo de mayor atención está previsto entre las 14:00 y las 22:00 horas, con posibilidad de encharcamientos, corrientes de agua, así como caída de ramas, árboles y lonas.

¿Dónde está lloviendo en CDMX?

El reporte de radar señala lluvias de intensidad moderada a fuerte en Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, mientras que en Álvaro Obregón y Cuajimalpa se observan lluvias débiles y algunos chubascos.

También se detecta actividad eléctrica en Tlalpan y se prevé que las condiciones continúen durante la tarde y noche.

¿Qué hacer si hay lluvia fuerte o granizo?

Protección Civil recomienda mantener las coladeras libres de basura, cerrar puertas y ventanas y evitar cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua.

Si necesitas salir, lleva paraguas o impermeable y evita refugiarte debajo de árboles o estructuras metálicas.

Ante el pronóstico de #lluvias fuertes para esta tarde en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, en exteriores o en un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/5GuPYrGsij — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 2, 2026

En caso de inundación dentro de casa, la recomendación es desconectar la energía eléctrica y permanecer en sitios elevados.

Si vas en automóvil, reduce la velocidad, enciende las luces intermitentes y conserva distancia con otros vehículos. Sobre todo, no intentes cruzar zonas inundadas, pues podrías quedar varado.

¿Qué recomendaciones hay por la radiación UV?

El reporte de la SGIRPC también señala un nivel de radiación UV que requiere protección. Por ello se recomienda utilizar protector solar, ropa de manga larga, gafas y gorra o sombrero.

⚠️ Hoy viernes se registran niveles extremadamente altos de #RadiaciónUV en la Ciudad de México. Mantente informado y atiende las recomendaciones:



➡️ Usa protector contra la radiación solar UV

➡️ Usa ropa de algodón de manga larga

➡️ Utiliza gafas y gorra o sombrero

➡️ Protege a… pic.twitter.com/kJuvhet0Gy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 2, 2026

La indicación es especialmente importante para niños pequeños y adultos mayores, además de evitar permanecer bajo el sol durante periodos prolongados.

La SGIRPC recomienda mantenerse pendiente de sus actualizaciones ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.