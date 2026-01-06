Urge localización de Luis Santiago en Jalisco: Activan Alerta Amber para la búsqueda del adolescente de 16 años

En la entidad jalisciense, específicamente dentro del ayuntamiento de Etzatlán, se reportó el extravío de Luis Santiago Marín García. El muchacho de 16 años fue avistado recientemente por última ocasión el pasado 3 de enero del presente 2026. El suceso tuvo lugar en la Colonia San Juan, sitio donde se perdió el rastro del menor, sin que existan indicios actuales sobre su ubicación geográfica; se activó la Alerta Amber .

Dada la naturaleza del acontecimiento, existe una preocupación latente respecto a la seguridad del individuo, pues se estima que su bienestar físico podría verse vulnerado al ser un blanco probable de conductas delictivas.

#AlertaAmber solicita su apoyo y colaboración para la búsqueda y localización de Luis Santiago Marín García de 16 años de edad.



Gracias por compartir la información. pic.twitter.com/Nnyp2Vvru9 — ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) January 6, 2026

Respecto a la fisonomía del varón nacido en Magdalena, este posee una complexión que alcanza 1,80 y un peso de 76 kilogramos. Su cabellera luce un estilo breve y liso en tonalidad azabache, mientras que sus órganos oculares presentan dimensiones intermedias bajo un matiz castaño profundo. La pigmentación de su piel se cataloga como trigueña pálida. Como rasgo distintivo fundamental para facilitar su reconocimiento, el afectado cuenta con una marca cutánea rojiza situada exactamente en la región de la nuca, cuya extensión mide cerca de dos unidades métricas de diámetro.

Los parientes y representantes legales del involucrado solicitan la colaboración ciudadana para recopilar cualquier dato que permita dar con su paradero. El adolescente, de nacionalidad mexicana, forma parte de las estadísticas de rastreo activo tras su salida del área residencial mencionada. Las corporaciones de auxilio mantienen un monitoreo constante en las localidades colindantes para identificar posibles traslados o avistamientos que logren reintegrar al sujeto a su núcleo cercano de forma segura, evitando que su integridad continúe en riesgo inminente durante este periodo de ausencia.

¿Qué es la Alerta Amber y cómo se activa?

La Alerta Amber en México constituye un sistema nacional diseñado para la difusión inmediata de información sobre niñas, niños y personas menores de edad desaparecidas que se encuentran en peligro latente de sufrir daño grave. Este mecanismo opera mediante una red de cooperación masiva que integra a gobiernos, medios de comunicación masiva, organizaciones civiles y empresas de transporte.

El objetivo primordial radica en potenciar las probabilidades de hallar a los infantes durante las primeras horas posteriores a su ausencia, fase considerada crucial para garantizar un desenlace exitoso en las investigaciones ministeriales y proteger sus derechos fundamentales.

Para que dicha herramienta se ponga en marcha, las autoridades deben validar tres requisitos fundamentales que confirmen la emergencia dentro del territorio nacional. Primero, la víctima debe ser menor de 18 años; segundo, se requiere contar con datos suficientes sobre el evento y la descripción física del desaparecido para que la población pueda identificarlo.

Finalmente, debe existir una presunción razonable de que el individuo enfrenta una amenaza inminente contra su vida o integridad personal. Una vez cumplidos estos parámetros, la fiscalía correspondiente autoriza el despliegue de fichas informativas en plataformas digitales, terminales aéreas y carreteras federales.

Cualquier familiar o tutor puede solicitar la activación del protocolo acudiendo a la agencia del ministerio público más cercana o comunicándose al número de emergencia nacional 911 de forma inmediata.

Es indispensable proporcionar una fotografía reciente, detallar señas particulares y narrar las circunstancias del extravío con la mayor precisión posible para agilizar los procesos de búsqueda. No es necesario esperar un lapso de tiempo determinado como 48 o 72, ya que la legislación actual prioriza la atención urgente para salvaguardar a la infancia mexicana en situaciones de vulnerabilidad extrema.

