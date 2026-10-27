Buscan a Daiana Monserrat y Vairon Osiris, menores desaparecidos en Cuajimalpa e Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió dos nuevas alertas bajo el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos menores de edad en distintos puntos de la capital. Se trata de Daiana Monserrat Juárez Frutos, de 13 años, y Vairon Osiris Pérez Aguilar, de 11 años de edad.

Se busca a Daiana Monserrat en la alcaldía Cuajimalpa

De acuerdo con el reporte, Daiana Monserrat Juárez Frutos fue vista por última vez el domingo 25 de octubre de 2026 alrededor de las 14:00 horas en la colonia Cuajimalpa, dentro de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. La denuncia formal ante las autoridades se recibió al día siguiente, el 26 de octubre.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Daianna Monserrat Juárez Frutos, de 13 años, vista por última vez el pasado 26 de octubre, en la colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos. pic.twitter.com/eSdTPitmIF — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 27, 2026

La adolescente mide 1.40 metros, es de complexión delgada, piel morena clara, cabello lacio negro y ojos medianos color café oscuro. Aunque el documento no señala señas particulares visibles, se especifica que al momento de su desaparición vestía sudadera azul, pantalón negro, tenis rosa con azul y llevaba una mochila verde con temática de Minecraft.

Buscan a Vairon Osiris en la colonia San Antonio, Iztapalapa

Por otro lado, la Fiscalía emitió el reporte para dar con la ubicación de Vairon Osiris Pérez Aguilar, de 11 años de edad. El menor fue visto por última vez el lunes 26 de octubre de 2026 cerca de las 16:00 horas en la colonia San Antonio, en la alcaldía Iztapalapa, formalizándose la denuncia ese mismo día.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Vairon Osiris Pérez Aguilar, de 11 años, visto por última vez el pasado 26 de octubre, en la colonia San Antonio, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/40TQaaLlbA — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 27, 2026

Vairon Osiris mide 1.55 metros, es de complexión delgada, piel clara, cabello lacio negro y ojos medianos café claro. Como rasgo distintivo para facilitar su identificación en la vía pública, la ficha indica que utiliza lentes. Al momento de perderse contacto con él, llevaba puesta una playera negra, short blanco y sandalias negras.

Si usted cuenta con información que ayude a dar con el paradero de Daiana Monserrat o de Vairon Osiris, puede comunicarse inmediatamente a los números de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada:

