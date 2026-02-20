Buscan a Abril y Lucia, adolescentes desaparecidas en Ixtapaluca y Santiago Tianguistenco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene activos los protocolos de búsqueda tras la desaparición de dos menores de edad en incidentes ocurridos con apenas 24 horas de diferencia. Se trata de dos adolescentes de 14 años cuyos casos han movilizado a las autoridades en los municipios de Ixtapaluca y Santiago Tianguistenco.

Debido a su minoría de edad, las autoridades han solicitado el apoyo de la ciudadanía para difundir sus señas particulares, ya que se teme que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito.

Abril Guadalupe Sierra Rosas desapareció en Ixtapaluca; tiene 14 años

Abril Guadalupe Sierra Rosas fue vista por última vez el pasado martes 17 de febrero. Según los reportes, la joven de 14 años salió de su casa en el municipio de Ixtapaluca y desde entonces su familia no ha tenido noticias de ella.

Abril es de complexión delgada, mide 1.55 metros y tiene el cabello castaño oscuro. Un detalle clave para identificarla es una mancha blanca circular que tiene en la espalda baja, de unos cinco centímetros aproximadamente. Ese día vestía pants y sudadera en color azul marino, con tenis rojos y negros.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/NUcELmvHjr — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 19, 2026

Lucia Dorazco desapareció en el centro de Santiago Tianguistenco

Por otro lado, se busca intensamente a Lucía Dorazco Neri, quien desapareció el miércoles 18 de febrero. La última vez que se le vio fue en la Colonia Centro de Santiago Tianguistenco.

Lucía tiene 14 años, es de complexión delgada y mide 1.60 metros. Como señas particulares, cuenta con dos cicatrices visibles: una en el lado derecho de la frente y otra en la nariz, del lado izquierdo, por una perforación previa. Al momento de su desaparición, llevaba una sudadera negra con la leyenda "Converse", licras negras y tenis blancos con detalles en verde menta.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/9GFYi3btI6 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 19, 2026

Si tienes cualquier información que ayude a que Abril y Lucía regresen a casa, por favor, comunícate al 800 89 029 40 o marca directamente al 911.