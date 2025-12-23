¡Activan Alerta Amber en Edomex! Desaparecen una bebé de 1 año y una niña de 3, en Ixtapaluca y Ecatepec; las buscan con urgencia

¡URGENTE! Activan la Alerta Amber en los municipios de Ixtapaluca y Ecatepec, en el Estado de México ( Edomex ), tras la desaparición de Luna Sigal, bebé de 1 año, y Anna Nicole, niña de 3 años; temen por su seguridad.

En caso de tener información que ayude encontrar a las dos menores de edad , puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

Buscan a Lina Sigal, bebé de 1 año, desaparecida en Ixtapaluca

Luna Sigal Malagon Avalos, de tan solo 1 año, desapareció en calles del municipio de Ixtapaluca, Edomex, tras ser sustraída de su núcleo familiar el pasado 17 de diciembre 2025. Las características clave para encontrarla.



Mide 0.92 metros, pesa 9 kilogramos.

Tez blanca, cara redonda y complexión mediana.

Ojos grandes y de color miel, boca chica, labios delgados y nariz recta.

Cabello castaño claro y lacio; cejas semipobladas.

Señas particulares: Lunar en la mano derecha; no especificaron tamaño.

El último día que Luna Sigal fue vista, la bebé de 1 año llevaba un mameluco de color rosa con ositos blancos, un gorro de estambre de color rosa y una cobija rosa de Hello Kitty.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/ghZfzIwAEt — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 22, 2025

Desaperece Anna Nicole, de 3 años, en calles de Ecatepec de Morelos

Anna Nicole Toledo Feregrino, una niña de 3 años, fue vista por última vez en el municipio de Ecatepec de Morelos, el pasado 16 de diciembre 2025, desde ese entonces se desconoce su paradero. Estas son las características para poder encontrarla.



Mide 1.10 metros, pesa 20 kilogramos.

Tez blanca, cara redonda y complexión mediana.

Ojos grandes y de color café, boca grande, labios delgados y nariz recta.

Cabello castaño claro y rizado; cejas pobladas.

Señas particulares: Cicatrices en las manos por inyecciones, fractura de diente incisivo izquierdo y perforación en ambas orejas.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, no se cuenta con información detallada sobre la vestimenta que utilizaba la niña Anna Nicole el día de su desaparición; familiares la buscan con urgencia.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/MIqjft0YEo — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 22, 2025

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:



Identificación oficial de la persona que solicita la Alerta Amber

Nombre completo del menor

Fotografía del menor

Sexo

Edad

Lugar dónde sucedieron los hechos

Lugar dónde fue visto la última vez

Características físicas

Señas particulares

Ropa que usaba

Padecimientos

Especificar si tiene alguna discapacidad

Descripción del hecho