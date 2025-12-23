Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¡Activan Alerta Amber en Edomex! Desaparecen una bebé de 1 año y una niña de 3, en Ixtapaluca y Ecatepec; las buscan con urgencia

Luna Sigal, bebé de 1 año, y Anna Nicole, de 3, llevan desaparecidas casi una semana; familiares de las menores temen que sean víctimas de algún delito.

ALERTA AMBER EDOMEX: Buscan a una bebé y una niña en Ixtapaluca y Ecatepec; características clave
Desaparecen dos menores de edad en Ixtapaluca y Ecatepec, Edomex|FISCALÍA EDOMEX
Notas,
Estados

Escrito por:  Fernanda Benítez

¡URGENTE! Activan la Alerta Amber en los municipios de Ixtapaluca y Ecatepec, en el Estado de México ( Edomex ), tras la desaparición de Luna Sigal, bebé de 1 año, y Anna Nicole, niña de 3 años; temen por su seguridad.

En caso de tener información que ayude encontrar a las  dos menores de edad , puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

Buscan a Lina Sigal, bebé de 1 año, desaparecida en Ixtapaluca

Luna Sigal Malagon Avalos, de tan solo 1 año, desapareció en calles del municipio de Ixtapaluca, Edomex, tras ser sustraída de su núcleo familiar el pasado 17 de diciembre 2025. Las características clave para encontrarla.

  • Mide 0.92 metros, pesa 9 kilogramos.
  • Tez blanca, cara redonda y complexión mediana.
  • Ojos grandes y de color miel, boca chica, labios delgados y nariz recta.
  • Cabello castaño claro y lacio; cejas semipobladas.
  • Señas particulares: Lunar en la mano derecha; no especificaron tamaño.

El último día que Luna Sigal fue vista, la bebé de 1 año llevaba un mameluco de color rosa con ositos blancos, un gorro de estambre de color rosa y una cobija rosa de Hello Kitty.

Desaperece Anna Nicole, de 3 años, en calles de Ecatepec de Morelos

Anna Nicole Toledo Feregrino, una niña de 3 años, fue vista por última vez en el municipio de Ecatepec de Morelos, el pasado 16 de diciembre 2025, desde ese entonces se desconoce su paradero. Estas son las características para poder encontrarla.

  • Mide 1.10 metros, pesa 20 kilogramos.
  • Tez blanca, cara redonda y complexión mediana.
  • Ojos grandes y de color café, boca grande, labios delgados y nariz recta.
  • Cabello castaño claro y rizado; cejas pobladas.
  • Señas particulares: Cicatrices en las manos por inyecciones, fractura de diente incisivo izquierdo y perforación en ambas orejas.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, no se cuenta con información detallada sobre la vestimenta que utilizaba la niña Anna Nicole el día de su desaparición; familiares la buscan con urgencia.

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:

  • Identificación oficial de la persona que solicita la Alerta Amber
  • Nombre completo del menor
  • Fotografía del menor
  • Sexo
  • Edad
  • Lugar dónde sucedieron los hechos
  • Lugar dónde fue visto la última vez
  • Características físicas
  • Señas particulares
  • Ropa que usaba
  • Padecimientos
  • Especificar si tiene alguna discapacidad
  • Descripción del hecho

Tags relacionados
Alerta Amber Estado de México

Notas