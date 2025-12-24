Activan Alerta Amber: Buscan a María Fernanda y María Elena, dos hermanas desaparecidas en Edomex

¡URGENTE! Activan la Alerta Amber en el municipio de Temoaya, en el Estado de México (Edomex) por la desaparición de las dos hermanas, María Fernanda y María Elena Gómora Martínez, de 5 y 7 años de edad.

Según la ficha de búsqueda, las menores fueron sustraídas de su núcleo familiar desde el pasado jueves 18 de diciembre 2025.

En caso de tener información que ayude encontrar a las niñas, comunícate directamente con la Fiscalía de Edomex.

¡Ayuda a encontrarlas! Características clave de las hermanas Gómora Martínez

Familiares de María Fernanda y María Elena las buscan con urgencia, pues temen que las menores sean víctima de algún delito. Te compartimos las características clave para poder encontrarlas.

Características de María Fernanda Gómora Martínez, niña de 5 años:



Mide 1.15 metros, pesa 18 kilogramos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos chicos y de color café oscuro, boca chica, labios delgados y nariz leal.

Cabello lacio y de color café oscuro; cejas delgadas.

Como seña particular, la menor tiene una cicatriz, ubicada en el pómulo izquierdo lineal. Se desconoce cómo vestía el día de su desaparición.

Características de María Elena Gómora Martínez, niña de 7 años:



Mide 1,25 metros, pesa 20 kilogramos.

Tez blanca, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos medianos y de color café claro.

Boca chica, labios delgados y nariz lineal.

Cabello lacio y castaño claro; cejas delgadas.

Como seña particular, Elena cuenta con una mancha de color café y de 3 centímetros, ubicada en el lado derecho de las costillas. Al igual que su hermana, se desconoce la vestimenta que llevaba el día de su desaparición.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/rUTEgCiFpY — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 23, 2025

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:



Identificación oficial de la persona que solicita la Alerta Amber

Nombre completo del menor

Fotografía del menor

Sexo

Edad

Lugar dónde sucedieron los hechos

Lugar dónde fue visto la última vez

Características físicas

Señas particulares

Ropa que usaba

Padecimientos

Especificar si tiene alguna discapacidad

Descripción del hecho