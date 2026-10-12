Buscan a Karina y Génesis, adolescentes desaparecidas en Celaya, Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) mantiene activa la Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes en el municipio de Celaya. Las autoridades han solicitado la máxima difusión de sus fichas de búsqueda para dar con su paradero, ya que por su minoría de edad se teme por su integridad o que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito.

Se busca a Karina Catalina en Celaya

Karina Catalina Santiago Hernández, de 16 años de edad, fue vista por última vez el domingo 11 de octubre de 2026 en Celaya. La ficha oficial para su localización se emitió este 12 de octubre.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Karina Catalina Santiago Hernández de 16 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/bQJ5HGXqIq — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 12, 2026

Karina mide 1.50 metros, pesa 60 kg, tiene el cabello lacio teñido de color pelirrojo y ojos alargados café oscuro. Aunque la ficha no detalla señas particulares visibles, se especifica la ropa que llevaba puesta al momento de su desaparición, como una blusa lila, chamarra negra, overol corto de mezclilla azul y tenis rosas.

Buscan a Génesis Alexa, desaparecida en Celaya

Por otro lado, la Fiscalía emitió el reporte para localizar a Génesis Alexa Sánchez Del Ángel, de 13 años de edad. Fue vista por última vez el pasado viernes 9 de octubre de 2026 en el mismo municipio de Celaya.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Génesis Alexa Sánchez Del Ángel de 13 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/DciFxRGzda — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 12, 2026

Génesis mide 1.78 metros, pesa 83 kg, tiene el cabello ondulado castaño oscuro y ojos alargados color café oscuro. Como rasgo clave para su identificación, cuenta con un lunar en la pierna derecha. El día que se perdió contacto con ella vestía una sudadera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Si tienes alguna información sobre la ubicación de Karina Catalina o Génesis Alexa, favor de comunicarse inmediatamente a las líneas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato o al número de emergencias: 800 DNUNCIA (368-62-42) y 911.

