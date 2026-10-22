Buscan a la pequeña Aitana Aylín de dos años y al adolescente Luis Eduardo en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) emitió dos nuevas fichas de Alerta Amber para dar con el paradero de dos menores de edad desaparecidos en distintos municipios de la entidad. Las autoridades han solicitado el apoyo urgente de la población para difundir sus fotografías y datos de identificación, ya que dada su minoría de edad se teme por su integridad física o que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito.

Urge localizar a la pequeña Aitana Aylín, de 2 años de edad

Las autoridades buscan a Aitana Aylín Gutiérrez Torres, de apenas 2 años de edad, quien fue vista por última vez el lunes 19 de octubre de 2026 en el municipio de Guanajuato. La pequeña se encontraba en compañía de su progenitora al momento de perderse contacto sobre su ubicación, por lo que la ficha oficial de búsqueda se emitió de inmediato el 20 de octubre.

Aitana mide 70 centímetros, pesa 10 kilos, tiene el cabello lacio castaño oscuro y ojos ovalados de tono café oscuro. Aunque la ficha oficial no señala señas particulares visibles, se detalla que la menor llevaba puesta una boina rosa, pijama y sandalias moradas al momento de su desaparición.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Aitana Aylín Gutiérrez Torres de 2 años, Guanajuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/MJxCDpjCGu — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 20, 2026

Se busca al adolescente Luis Eduardo en León

Por otro lado, la Fiscalía activó la alerta amber para localizar a Luis Eduardo Montenegro Sánchez, de 13 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el martes 20 de octubre de 2026, tras ser visto por última vez en el municipio de León, Guanajuato.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Luis Eduardo Montenegro Sánchez de 13 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/c2tg78koXe — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 21, 2026

Luis Eduardo mide 1.70 metros, pesa 65 kilos, tiene el cabello ondulado castaño claro y ojos alargados café oscuro. Como seña particular clave para su identificación en la vía pública, presenta una cicatriz en el lado derecho de la nariz. El día que se perdió contacto con él vestía un pantalón de mezclilla negro, sudadera blanca y tenis blancos.

Si usted cuenta con alguna información que ayude a dar con el paradero de Aitana Aylín o de Luis Eduardo, favor de comunicarse inmediatamente a las líneas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato o al número de emergencias: 800 DNUNCIA (368-62-42) y al 911.

