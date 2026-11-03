Buscan a Jennifer Scarlet e Ikal Ángel, desaparecidos en Mineral de la Reforma y Tepeji del Río, Hidalgo

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) mantiene activas las fichas de búsqueda del protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes en distintas regiones de la entidad. Se trata de Jennifer Scarlet López Olvera e Ikal Ángel Castelán Aldana, ambos de 15 años de edad, vistos por última vez en los municipios de Mineral de la Reforma y Tepeji del Río de Ocampo. Las autoridades solicitaron el apoyo urgente de la ciudadanía para agilizar su ubicación, ya que se teme por su integridad o que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito.

Jennifer Scarlet desapareció en Mineral de la Reforma

De acuerdo con el reporte oficial, Jennifer Scarlet López Olvera, de 15 años, fue vista por última vez el lunes 2 de noviembre de 2026 en el municipio de Mineral de la Reforma. La denuncia formal por su desaparición quedó formalizada al día siguiente, el 3 de noviembre.

Jennifer Scarlet mide 1.54 metros, pesa 48 kilos, tiene el cabello corto y ondulado de color castaño oscuro, además de ojos tono café oscuro. Las fichas de Alerta Amber en la entidad solicitan la colaboración ciudadana para difundir su imagen y lograr su pronto retorno a casa.

Se busca a Ikal Ángel en Tepeji del Río

Por otro lado, se emitió el reporte para dar con el paradero de Ikal Ángel Castelán Aldana, de 15 años de edad. El menor fue visto por última vez el pasado viernes 30 de octubre de 2026 en el municipio de Tepeji del Río, registrándose la denuncia correspondiente el 31 de octubre.

Ikal Ángel mide 1.70 metros, pesa 68 kilos y se distingue por su cabello corte casquete corto y lacio de color castaño oscuro, así como ojos café oscuro. Las autoridades recuerdan que cualquier detalle brindado por la población puede resultar crucial para dar con su paradero.

Si usted cuenta con información que ayude a dar con la ubicación de Jennifer Scarlet o Ikal Ángel, puede comunicarse inmediatamente a la línea sin costo de Alerta Amber Hidalgo al 800 008 5400.