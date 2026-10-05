Desapareció con su madre; buscan a Jessica Yoselyn, de 10 años, en Puebla | Alerta AMBER

Jessica Yoselyn Miranda Villavicencio desapareció en Jalpan, Puebla, por lo que las autoridades emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La menor tiene 10 años, estatura de 1.20 metros, piel blanca, cabello castaño claro y largo, cara redonda y mentón redondo, orejas medianas con ambos lóbulos adheridos, frente mediana, cejas rectas y semipobladas, ojos pequeños y rasgados color café oscuro, nariz recta, base ancha, boca mediana y labios medianos.

La menor fue vista por última vez el 23 de septiembre de 2023 acompañada de su madre Rosa María Villavicencio Dimas.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Las Alertas AMBER se activan en los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es solicitar el apoyo de la sociedad para localizar al niño o adolescente y contribuir a que regrese sano y salvo con sus familiares.

La información de estas alertas puede difundirse a través de distintos medios, como estaciones de radio y televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos que cuentan con sistemas habilitados para recibir este tipo de información.

El sistema de Alerta AMBER está presente en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México es necesario comunicarse al 800 00 854 00, número con cobertura nacional que permanece disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público correspondiente a su localidad para agilizar el proceso.

La activación de la alerta se realiza de manera inmediata cuando no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad.