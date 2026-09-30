¿Los has visto? Activan ALERTA AMBER por 8 menores desaparecidos en Edomex

Las autoridades emitieron Alertas Amber para localizar a ocho menores de edad reportados como desaparecidos en Edomex. Conoce sus características, señas particulares y los últimos lugares donde fueron vistos.

Fátima Nicole Terrazas Monroy, 16 años

Fátima Nicole Terrazas Monroy tiene 16 años, es de tez morena y fue vista por última vez en el municipio de Toluca, Estado de México.

Entre sus señas particulares se encuentran un lunar debajo del labio derecho, otro debajo del ojo derecho y un lunar ubicado a un lado de la nariz y en la mejilla. Además, tiene un tatuaje en la muñeca izquierda con la letra “B”.

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Adelas Getsemani Merlo Zavala, 12 años

Adelas Getsemani Merlo Zavala tiene 12 años, es de tez blanca y complexión delgada. Fue vista por última vez en el municipio de Tecámac, Estado de México. Como seña particular presenta una pequeña cicatriz en forma de triángulo en la comisura de la boca del lado izquierdo.

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Luz Estrella Becerril Salazar, 15 años

Luz Estrella Becerril Salazar tiene 15 años, es de tez morena clara y fue vista por última vez en la colonia Ricardo Flores Magón, municipio de Tepotzotlán.

Al momento de su desaparición vestía una blusa de tirantes blanca y pantalón de mezclilla azul.

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Luis Ángel Mejía Olvera, 14 años

Luis Ángel Mejía Olvera tiene 14 años, es de tez morena clara y fue visto por última vez en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Como seña particular tiene tres lunares pequeños en la punta de la nariz.

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Daniela Monserrat Castro Reyes, 14 años

Daniela Monserrat Castro Reyes tiene 14 años, es de tez blanca y fue vista por última vez en la colonia La Presa, municipio de Ecatepec de Morelos.

Entre sus señas particulares se encuentran un lunar en el labio superior del lado derecho, otro en la mejilla derecha, además de perforaciones en la lengua y en el lado izquierdo de la nariz.

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Ernesto Gael Rubí Gómez, 14 años

Ernesto Gael Rubí Gómez tiene 14 años, es de tez morena oscura y fue visto por última vez en el municipio de Zinacantepec, Estado de México.

Tiene como señas particulares una cicatriz cerca del ojo izquierdo y un tatuaje en el brazo derecho.

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Heidi Quetzali Vilchis Ramos, 17 años

Heidi Quetzali Vilchis Ramos tiene 17 años, es de tez blanca y fue vista por última vez en la colonia Valle de Aragón 2ª sección, municipio de Nezahualcóyotl.

Entre sus señas particulares tiene una cicatriz de aproximadamente un centímetro en el brazo derecho, tres lunares en el labio superior del lado derecho, otro lunar en el labio inferior derecho y cicatrices en las rodillas.

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Alexandra Anahí Amador González, 13 años

Alexandra Anahí Amador González tiene 13 años, es de tez blanca y fue vista por última vez en el municipio de Toluca, Estado de México.

Como seña particular presenta una cicatriz por herida en la ceja izquierda.

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Si tienes información que pueda ayudar a localizar a alguno de los menores, es importante comunicarla a las autoridades correspondientes.

