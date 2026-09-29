¡Desaparecen en Ecatepec! Activan ALERTA AMBER por cuatro menores

La Fiscalía del Estado de México difundió a través de la Alerta Amber, fichas para localizar a cuatro adolescentes que fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Ecatepec de Morelos. Se trata de tres hombres y una mujer, cuyas edades van de los 14 a los 16 años.

Las autoridades compartieron sus características físicas y, en algunos casos, la ropa que llevaban puesta al momento de ser vistos por última vez, con el objetivo de facilitar su identificación. La búsqueda permanece activa y se solicita a la ciudadanía proporcionar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Katya Gabriela Ramírez Medina, de 15 años

Una de las adolescentes buscadas es Katya Gabriela Ramírez Medina, de 15 años, quien fue reportada como desaparecida en Ecatepec de Morelos.

De acuerdo con la ficha difundida por la Fiscalía mexiquense, mide 1.55 metros, es de tez blanca y tiene complexión delgada.

Al momento de ser vista por última vez, llevaba pants color gris, blusa blanca y tenis blancos.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/SDYca3UwSj — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 28, 2026

Víctor Alexander Segovia Reyes, de 16 años

También se busca a Víctor Alexander Segovia Reyes, de 16 años, quien fue visto por última vez en el municipio de Ecatepec de Morelos.

El adolescente mide aproximadamente 1.60 metros, tiene el cabello castaño y ondulado y tez blanca. Como seña particular, la ficha señala que tiene un lunar en la muñeca izquierda en forma de verruga, característica que podría ayudar a identificarlo.

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Dania Mishelle González Hernández, de 14 años

Otra de las menores reportadas como desaparecidas es Dania Mishelle González Hernández, de 14 años.

La ficha señala que tiene tez morena clara y complexión robusta. Entre sus señas particulares se encuentra una cicatriz en el lado izquierdo de la frente.

La Fiscalía también solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita localizarla.

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Arturo Gabriel Morales Padilla, de 16 años

El cuarto adolescente buscado es Arturo Gabriel Morales Padilla, de 16 años, quien mide 1.75 metros y tiene complexión delgada y tez blanca.

Como seña particular, presenta una cicatriz de quemadura que va del brazo izquierdo al pecho. Al momento de su desaparición vestía pants de felpa color negro y playera negra de manga corta, de acuerdo con la información difundida en su ficha de búsqueda.