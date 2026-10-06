Desaparecieron en Xalapa; Activan Alerta AMBER para encontrar a 3 adolescentes en Veracruz

Tres adolescentes están desaparecidos en Veracruz, por lo que las autoridades emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero. Se trata de Juan Carlos Clemente Monge, de 16 años, Kevin Abdiel García Hernández, de 17 años, y Yamil Natanael Arenas Reyes, de 16 años.

Juan Carlos tiene 1.66 metros de estatura, cara ovalada, ojos café oscuro, boca mediana, labios delgados, nariz recta, cabello castaño oscuro y piel morena clara.

Kevin Abdiel tiene 1.59 metros de estatura, cara ovalada, ojos café oscuro, boca mediana, labios gruesos, nariz recta, cabello negro y corto, y piel morena.

Yamil Natanael Arenas Reyes tiene 1.62 metros de estatura, cara ovalada, ojos café oscuro, boca grande, labios delgados, nariz achatada, cabello negro y piel morena clara.

Los tres jóvenes desaparecieron el 4 de octubre de 2026 en Xalapa. La Fiscalía General del Estado de Veracruz pide brindar información en el teléfono 288 689 2267, extensiones 4083 o 4084.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Las Alertas AMBER se utilizan en los casos más graves relacionados con la desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es involucrar a la sociedad en la búsqueda de un niño desaparecido y contribuir a que pueda ser localizado y regresado sano y salvo.

Para ampliar su alcance, las Alertas AMBER pueden difundirse a través de distintos medios, como estaciones de radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos que cuentan con la capacidad para recibir este tipo de información.

El sistema de Alerta AMBER tiene presencia en al menos 27 países, entre los que se encuentran México y Estados Unidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER es necesario comunicarse al número de cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año.

Los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público correspondiente a su localidad para agilizar el procedimiento.

De acuerdo con la información proporcionada, la activación de la Alerta AMBER es inmediata cuando no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad.

