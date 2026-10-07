Desaparecen los hermanos Zoe Saori y Jayden Mateo, de 4 y 6 años, en Veracruz | Alerta AMBER

Los hermanos Zoe Saori y Jayden Mateo Jiménez Vargas desaparecieron en Orizaba, Veracruz, el 5 de octubre de 2026, por lo que las autoridades del estado emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

Zoe Saori tiene 4 años, estatura de 1.05 metros, peso de 15 kilogramos, cara redonda, ojos café, boca chica, labios delgados, nariz achatada, cabello castaño oscuro y piel morena.

Mientras que Jayden Mateo tiene 6 años, 1.20 metros de estatura, peso de 21 kilogramos, cara ovalada, ojos café, boca chica, labios delgados, nariz achatada, cabello negro y corto y piel morena.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz teme que ambos hermanos sean víctimas de la comisión de un delito. Piden a las personas que tengan información sobre su paradero comunicarse al teléfono 228 689 22 67, extensiones 4083 y 4084.

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

Las Alertas AMBER se utilizan en los casos más graves de secuestro infantil y tienen como objetivo fomentar la colaboración de la sociedad en la búsqueda de un menor desaparecido, con la finalidad de lograr su localización y recuperación sano y salvo.

Para ampliar la difusión de la información, estas alertas pueden transmitirse a través de estaciones de radio y televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir este tipo de datos.

El sistema de Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una Alerta Amber

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER es necesario realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año.

Además, los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público de cada localidad con el propósito de agilizar el proceso.

La activación de la alerta es inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad.

