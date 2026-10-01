¡Ayuda a encontrarlos! Activan Alerta Amber por cinco menores desaparecidos en CDMX y Edomex

La Fiscalía de Edomex compartió la Alerta Amber de varios menores que desaparecieron en la CDMX y Estado de México. En las fichas de búsqueda se comparten las características de cada uno para poder dar con su paradero.

Xóchitl Quetzali Rosales Gregorio, 14 años

Las autoridades activaron una Alerta Amber para localizar a Xóchitl Quetzali Rosales Gregorio, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez en el municipio de Toluca, Estado de México.

La menor es de tez morena clara. Al momento de su desaparición vestía pants color rojo, sudadera negra con letras blancas y tenis negros.

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Sarah Paulina Velázquez Gutiérrez, 5 años

También se busca a Sarah Paulina Velázquez Gutiérrez, de 5 años, quien fue vista por última vez en la Ciudad de México.

La menor es de tez blanca y complexión delgada. Vestía un vestido blanco, suéter azul y zapatos blancos de piso.

De acuerdo con la información de la Alerta Amber, Sarah fue sustraída de su núcleo familiar y hasta el momento se desconoce su paradero.

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Axel Franco Guevara Uribe, 13 años

La búsqueda también se mantiene por Axel Franco Guevara Uribe, de 13 años, quien fue visto por última vez en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Axel es de tez blanca. Al momento de su desaparición vestía sudadera azul con cierre, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos con amarillo. Además, llevaba una mochila negra.

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Melani Yoseline Maciel García, 17 años

Otro de los casos corresponde a Melani Yoseline Maciel García, de 17 años, quien fue vista por última vez en el municipio de Toluca, Estado de México.

La adolescente tiene complexión robusta y, como seña particular, presenta cicatrices en los brazos, de acuerdo con la información proporcionada para su búsqueda.

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Sofía Madai Calzada Calzada, 11 años

Finalmente, las autoridades buscan a Sofía Madai Calzada Calzada, de 11 años, quien fue vista por última vez en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

La menor es de tez blanca. Vestía playera negra de cuello alto y manga larga, pants negro y tenis negros con blanco tipo bota.