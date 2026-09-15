Alerta Amber en Yucatán: Desaparecen los hermanitos Fernanda Monserrat y Jonathan Miguel tras verlos por última vez con su padre

Los buscan con urgencia. La Alerta Amber se activo en el estado de Yucatán tras la desaparición de los hermanitos Castro Moo, de 9 y 3 años de edad en el municipio de Sotuta; estas son las características clave de los menores para dar con su paradero.

La última vez que se vio a Fernanda Monserrat y Jonathan Miguel, fue en compañía de su padre Fidel de Jesús Castro Pech el pasado 14 de septiembre.

Características clave de los hermanos Castro Moo desaparecidos en Yucatán

La Fiscalía General del Estado de Yucatán compartió los datos clave de la ficha de búsqueda de Fernanda Monserrat y Jonathan Miguel para encontrar a los menores de edad.

Fernanda Monserrat Castro Moo, de 9 años de edad:

Mide 1.40 metros y pesa 27 kilos.

Ojos de color café oscuro.

Cabello ondulado, castaño oscuro y largo; le llega hasta la cintura.

Señas particulares: Hoyuelos en ambas mejillas.

El día de la desaparición de Fernanda Monserrat, la menor vestía una blusa de cuello redondo de manga corta de color rosa y con la imagen de un conejo, además de un pantalón de mezclilla y tenis azules.

Jonathan Miguel Castro Moo, pequeño de 3 años de edad:

Mide 90 centímetros y pesa 15 kilogramos.

Ojos de color café oscuro.

Cabello lacio, de color negro y corto.

Seña particulares: Hoyuelos en ambas mejillas y ojos redondos.

La última vez que se le vio Jonathan vestía una camisa de manga corta con estampado de anclas de color azul, pantalón de mezclilla de color azul y tenis de color rojo con negro.

¿Qué hacer si se tiene información de los hermanos Castro Moo en Yucatán?

En caso de tener información que ayude a encontrar a los hermanos Fernanda Monserrat Castro Moo, de 9 años de edad, y a Jonathan Miguel Castro Moo, de tan solo 3 años de edad, es importante comunicarte directamente con la Fiscalía de Yucatán.

¿Cómo activar la Alerta Amber en Yucatán?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.