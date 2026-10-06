¿Por qué se está derritiendo el Glaciar Perito Moreno? Las imágenes y datos del histórico retroceso registrado en 2026

La masa de hielo en la Patagonia ha tenido cambios los últimos meses que podrían ser de importancia. Mediciones recientes realizadas en el Parque Nacional Los Glaciares confirmaron que el Glaciar Perito Moreno tiene un retroceso histórico durante este año 2026.

Por medio de monitoreos que hicieron con drones, especialistas detectaron que el frente helado sigue alejándose a velocidades no vistas en más de un siglo.

Esto es lo que encontraron los expertos en sus últimas indagaciones.

¿Qué pasa en el Glaciar Perito Moreno?

Las revisiones con Vehículos Aéreos No Tripulados, VANT, hechas entre el 24 de febrero y el 4 de junio de 2026 mostraron la aceleración del desprendimiento.

En un lapso de solo 100 días, la parte frontal del glaciar se alejó de la Península Magallanes hasta alcanzar aproximadamente 910 metros.

Esta cifra supera la marca histórica de 750 metros registrada por el geólogo alemán Rudolf Hauthal en 1899.

El glaciar perdió metros de hielo en pocos meses

Durante el otoño de 2026, el Perito Moreno perdió 0.65 kilómetros cuadrados de superficie.

Si esta cifra se suma a los 0.81 kilómetros cuadrados derretidos en la temporada de verano 2025-2026, la suma da un total de 1.46 kilómetros cuadrados perdidos en apenas 197 días.

El desprendimiento del glaciar aceleró desde 2018

Para entender la velocidad de este proceso, los analistas compararon las cifras recientes con el histórico acumulado desde mayo de 2018.

En más de ocho años el glaciar perdió 3.27 kilómetros cuadrados de área total; aunque, el 44% de toda esa pérdida ocurrió tan solo entre el último verano y el otoño de 2026.

Factores que empujan el derretimiento del glaciar

El deterioro del glaciar comenzó a marcarse en 2018 por al desacople de morenas subacuáticas, proceso en el desequilibrio del glaciar, en sus frentes, combinado con el aumento de las temperaturas en la región.

Estos elementos provocaron una mayor velocidad en el movimiento del hielo, adelgazando la estructura y acelerando las fracturas en la masa principal.

Miden la profundidad del Glaciar Perito Moreno

El 19 de marzo de 2026, un equipo usó la ecosonda de un bote para medir las profundidades en el Canal de los Témpanos y en Brazo Rico.

Durante cuatro horas de trabajo de campo, los técnicos e investigadores recopilaron datos del fondo acuático en las áreas donde el hielo se ha retirado recientemente.