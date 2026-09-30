Chorrito traicionero: 6 mil litros de orina humana al día derriten glaciares del Everest, asegura estudio

No sólo el calentamiento global está afectando a los glaciares del monte Everest. Además de la basura y la constante actividad de escaladores, los expertos hallaron un resultado esperable por tanto tránsito de personas, pero aun así sorprendente: la orina humana.

Los escaladores deben tomar agua, como todo ser humano, sobre todo al realizar una intensa actividad física al subir uno de los picos más altos del mundo. Sin embargo, la Ley de Conservación de la Materia establece que “la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”, así que ese líquido debe ir a alguna parte.

Por qué la orina humana está derritiendo el glaciar del Everest

Más de 6 mil litros de orina se producen cada día por los cientos de montañistas y guías que suben al Everest. Ello derrite 154 toneladas del glaciar Khumbu, de acuerdo con el estudio publicado en la revista especializada Regional Environmental Change.

Aunque en el campamento base que recibe a 2 mil personas existen letrinas con fosas sépticas para los desechos humanos, que son transportados cuesta abajo, la mayoría de alpinistas orina sobre el glaciar, el cual también es una fuente de agua potable para las comunidades cercanas.

El impacto ambiental del campamento base en el monte Everest

Sin embargo, la orina no es la única causante del deshielo de los glaciares. Los especialistas también encontraron que cada primavera se pierden cerca de 3 millones de kilogramos de hielo y nieve glaciares.

Durante 2023, esto significa que se utilizaron 824 cilindros de gas LP, 18 mil 935 litros de queroseno y 5 mil 130 litros de gasolina para cocinar, calentar y alimentar a mil 600 tiendas de campaña en el campamento base.

Qué dice el estudio científico sobre la pérdida de hielo en el Everest

Los especialistas de la Universidad de Tribhuvan, quienes realizaron el estudio, recopilaron datos de operadores del campamento base, así como la científica Virginia Burkett, del Servicio Geológico de Estados Unidos, quien organizó datos satelitales que mostraban cambios de temperatura a lo largo del tiempo en el glaciar Khumbu.

Esta información reveló que las temperaturas en el campamento base aumentaron casi el doble de rápido que en otras zonas del glaciar. Mientras que desde 2009 la pérdida de hielo en los glaciares del Everest casi se ha duplicado.