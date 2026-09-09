El “motor” de “El Niño": Qué son las ondas Kelvin y por qué la UNAM vigila su llegada por efectos en México

El fenómeno de "El Niño" no solo trae cambios en las lluvias, la temperatura y el calor; también mueve masas de agua invisibles a simple vista pero con gran fuerza en el océano. Especialistas de la UNAM y oceanógrafos estudian las llamadas ondas Kelvin, impulsos debajo del mar que viajan por el Pacífico e impactan en las costas mexicanas.

"El Niño supondrá un duro golpe para las comunidades, las economías y cadenas de suministro en todo el mundo", advierte la secretaria general de @WMO, Celeste Saulo.



"Unámonos y asegurémonos de no dejar a nadie atrás". https://t.co/n0by7Paopp pic.twitter.com/QnrUoT7YK7 — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 4, 2026

¿Qué son las ondas Kelvin oceánicas?

Son ondas gigantes de agua cálida que se mueven por debajo de la superficie del mar. Aunque no se ven rompiendo en la playa como una ola cualquiera, transportan un volumen enorme de calor a través del Océano Pacífico, funcionando como el motor que activa o refuerza al fenómeno de "El Niño".

Así se mueven las ondas Kelvin

Su origen está ligado a los vientos en el mar:

Cuando los vientos alisios , vientos tropicales, que van hacia el oeste pierden fuerza, se libera un pulso de agua cálida submarina .



, vientos tropicales, que van hacia el pierden fuerza, se libera un pulso de . La onda viaja de oeste a este, desde Indonesia hasta las costas de América , desplazando la frontera de agua fría hacia el fondo.



hasta las costas de , desplazando la frontera de hacia el fondo. Este proceso mueve enormes cantidades de calor bajo la superficie y eleva la temperatura del mar zona tropical.

¿Las ondas Kelvin afectan a México?

Al llegar a América, la onda Kelvin choca contra la costa y se divide para avanzar hacia los polos. En su ruta hacia el norte, llega el Pacífico mexicano afectando directamente a estados como Michoacán, Jalisco y la Península de Baja California, alterando el ecosistema marino y las corrientes.

¡EL CALOR NO DA TREGUA EN MÉXICO! ☀️🇲🇽



El fenómeno de "El Niño" está provocando un aumento en las temperaturas y condiciones de sequía en distintas regiones del país 🔥



En Baja California se esperan máximas de hasta 40 grados, mientras Tabasco enfrenta alta humedad y Morelos… pic.twitter.com/TCZWz7Tim5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2026

¿Las ondas Kelvin aumentan el nivel del mar?

Aunque se mueven a unos 10 kilómetros por hora y no se pueden observar a simple vista, la masa de agua que arrastran eleva el nivel del mar entre 15 y 30 centímetros.

Este aumento temporal agrava el impacto de las mareas altas y las tormentas en las zonas de la costa.

¿Qué efectos tienen las ondas Kelvin?

Las ondas Kelvin son de importancia porque mueven la energía térmica en el océano. Al desplazar agua caliente hacia el oriente, provocan un ascenso de temperaturas en el mar que fortalece a "El Niño", un fenómeno capaz de alterar las lluvias y el clima a nivel mundial.