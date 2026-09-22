Equinoccio de otoño 2026: Fecha, hora exacta en México y qué cambios trae el cambio de estación

Llegó el momento de decirle adiós al verano y darle la bienvenida al otoño 2026. Este cambio de estación no pasa casualmente, sino por un fenómeno astronómico conocido como equinoccio, donde el día y la noche duran casi lo mismo.

En México estamos a punto de vivir este cambio que moverá nuestros horarios de luz y traerá temperaturas más frescas.

Esta es la fecha exacta, la hora en que entra y los cambios que veremos en la naturaleza.

A partir del evento astronómico las noches comenzarán a ser más largas.

¿Sabías que la llegada del otoño está marcada como un fenómeno astronómico? ⭐️ 😱



El equinoccio señala el momento en que el día y la noche tienen una duración muy similar. 🌚 🌞



Conoce qué otros cambios trae esta estación en nuestra infografía. 📲 🤭 pic.twitter.com/Qes9tIuYS0 — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) September 22, 2026

Fecha y hora exacta del equinoccio de otoño 2026 en México

En nuestro país, el equinoccio de otoño entra el martes 22 de septiembre a las 18:06 horas, tiempo del centro de México.

Esta estación tendrá una duración de 89 días, 20 horas y 44 minutos, terminando justo cuando empiece el invierno 2026.

La fecha puede sert entre el 22 y el 23 de septiembre por los ajustes entre nuestro calendario y la órbita de la Tierra alrededor del Sol.

¿La noche dura más durante el equinoccio de otoño?

El término equinoccio viene del latín y significa "noche igual". Sucede gracias a la inclinación del eje de la Tierra mientras gira alrededor del Sol.

Cada año tenemos dos equinoccios:



Marzo: Marca el paso del invierno a la primavera.

Marca el paso del invierno a la primavera. Septiembre: Hace la transición del verano al otoño.

A partir de este momento, el Sol saldrá un poco más tarde cada mañana y se ocultará más temprano. Por esto, las horas en las que habrá luz solar disminuirán poco a poco y las noches durarán un poco más de lo normal.

Cambios que provoca el otoño este 2026

Durante el otoño sí se notan algunos cambios a simple vista, estos son:



Hojas que cambian: Pierden clorofila y toman tonos amarillos, naranjas y rojizos.

Pierden clorofila y toman tonos amarillos, naranjas y rojizos. Temperaturas a la baja: Arranca la transición hacia los meses más fríos

Arranca la transición hacia los Sabores de temporada: Llegan cultivos como la manzana, la mandarina y la guayaba.

Abrimos #hilo 🧵de “Equinoccio de otoño”

El verano está a punto de despedirse y dará paso al otoño con la llegada del equinoccio en el hemisferio norte. La palabra equinoccio proviene del latín y significa “noche igual”. En este hilo te contamos todos los detalles. pic.twitter.com/hhBGZbTTM1 — Historia Natural MX (@MHNCA_CDMX) September 20, 2026

El equinoccio de otoño y Chichén Itzá

En la pirámide de Kukulkán, en Chichén Itzá, la luz del Sol proyecta sombras que forman la sombra de una serpiente que baja por los escalones.

Este evento astronómico estaba directamente relacionado con los ciclos agrícolas de la cultura maya.