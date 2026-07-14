La Patagonia de Argentina ocupa gran parte del sur del país y reúne algunos de los paisajes naturales más impresionantes y famosos del continente. La región abarca provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una enorme diversidad de ecosistemas que incluyen bosques andinos, estepas, lagos de origen glaciar, montañas y costas. Sin embargo, hay muchos que no lo conocen, como es el Pueblo Mágico de Zacatecas, que es digno de visitar.

El Parque Nacional Los Glaciares sobresale como uno de los sitios más fotografiados de Sudamérica. El área nació en 1937 y obtuvo la declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1981 gracias a su relevancia ambiental, como lo es el Pueblo Mágico de Morelos, cuyos senderos puedes recorrer en un día.

Los lugares más impresionantes de la Patagonia

1. Fitz Roy: Se ubica cerca de la localidad de El Chaltén. A sus pies aparecen senderos con lagunas glaciares, bosques de lenga y miradores naturales desde donde se obtienen algunas de las fotografías más populares de Argentina.

Cómo es la Patagonia de Argentina: imágenes impresionantes de los paisajes que muchos no conocen|BorisPatagonia

2. Lagos: En la Patagonia destacan Argentino, Viedma, Nahuel Huapi y Lácar, cuyos lagos de color azul intenso provienen de sedimentos minerales transportados por los glaciares.

Cómo es la Patagonia de Argentina: imágenes impresionantes de los paisajes que muchos no conocen|Patagonia Andina

3. Bosques: En el sur de Argentina predominan los bosques de lenga, ñire y guindo, además de extensas estepas donde viven guanacos, zorros, choiques y pumas.

Cómo es la Patagonia de Argentina: imágenes impresionantes de los paisajes que muchos no conocen|Bosques de la Patagonia

Cabe destacar que estos impresionantes lugares se ubican al pie de la Cordillera de los Andes, la cual separa a Argentina de Chile. La cordillera frena los vientos y la humedad provenientes del océano Pacífico. Esto ocasiona que el lado chileno sea muy lluvioso, mientras que de la parte argentina da paso a la seca estepa patagónica.

Los mejores lugares para visitar en la Patagonia

Los mejores lugares de la Patagonia de Argentina son el glaciar Perito Moreno, el monte Fitz Roy, el lago Argentino, el Parque Nacional Los Alerces, la Península Valdés y Tierra del Fuego, pues son las zonas que tienen los miradores más famosos del país.