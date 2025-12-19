¡Ojo con “La Patrona”! Recomendaciones clave para evitar este fraude en Navidad

¿Suena raro? Durante la temporada navideña, cuando las prisas y los viajes son más comunes, también aumentan los fraudes telefónicos. Uno de los más frecuentes es el llamado engaño de “La Patrona”, aquí te decimos las recomendaciones para evitar este fraude.

"La Patrona": Así puedes evitar este fraude

¿De qué trata “La Patrona”? En este fraude, los delincuentes se hacen pasar por tu jefe o jefa para inventar una supuesta emergencia y presionarte a entregar dinero, objetos o información sensible.

Autoridades advierten que este tipo de extorsión busca que las personas entren en estrés y la urgencia del momento.

Las autoridades recomiendan medidas claras y preventivas para evitar caer en el fraude conocido como “La Patrona” durante la temporada navideña 2025:



Cuelga de inmediato si recibes una llamada inesperada donde te pidan dinero, objetos o información con el argumento de una emergencia.

Verifica siempre la información contactando directamente a tu jefe, familiar o a la persona que supuestamente solicita la ayuda, usando un número conocido.

No compartas datos personales ni laborales, como contraseñas, ubicaciones, números de cuenta o información de la empresa.

No sigas instrucciones de desconocidos, aunque la llamada parezca urgente o utilice un tono de autoridad.

Desconfía de la presión y el miedo, ya que son las principales herramientas de los delincuentes para manipular a sus víctimas.

Ante cualquier sospecha, contacta a tu jefe de cuadrante, utiliza la app Mi Policía o llama al 911 para recibir orientación inmediata.

#NoTeDejesEngañar | No caigas en la trampa, protégete en esta temporada navideña del #Fraude o #Extorsión conocido como #LaPatrona con estas recomendaciones:

Ante cualquier emergencia contacta a tu #JefeDeCuadrante, usa la app #MiPolicía o llama al 911. 📞 🔐📱… pic.twitter.com/2dO1ZtGX2F — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 18, 2025

Se destaca que en todos los casos detectados, los agresores mantienen a los trabajadores al teléfono para evitar que pueda comunicarse con otra persona o verificar la autenticidad de la denuncia.

Una vez que obtienen los objetos, los delincuentes huyen del lugar y continúan utilizando la misma técnica en otros domicilios.

¿Cómo denunciar los fraudes telefónicos?

El mensaje clave es claro: si algo suena raro, cuelga y verifica. Ante un robo a casa habitación , la recomendación es actuar de inmediato y no enfrentar la situación por cuenta propia.

Lo más importante es comunicarse al 9-1-1 para recibir apoyo oportuno o utilizar la aplicación móvil Mi Policía, que permite reportar el incidente de forma rápida y segura.

Además, el apoyo puede solicitarse a través de las redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, canales habilitados para atender emergencias y brindar acompañamiento a la ciudadanía.