AIR advierte focos rojos en los lineamientos para proteger a las audiencias

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) ha mostrado su inquietud ante el proyecto en México sobre "Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias".

Aunque la asociación está de acuerdo en que proteger a las audiencias es algo positivo y válido en cualquier democracia, advierte que este proceso no debe descuidar los derechos fundamentales de los medios de comunicación.

"Protección de audiencias" vs. derechos de los medios

El problema principal que señala la AIR es que algunas reglas de este proyecto permiten que una autoridad gubernamental supervise, revise y hasta castigue el contenido que transmiten los medios. Los expertos explican que esta intervención pone en riesgo la libertad editorial y la independencia con la que trabajan los periodistas todos los días.

📻 La @air_iab alerta por posible impacto a la libertad editorial en México



La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) expresó preocupación por el proyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que algunos mecanismos de… https://t.co/OeY9RPDWMZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 6, 2026

La organización destaca que el periodismo libre cumple un rol vital al vigilar y criticar a los gobernantes, un derecho que está respaldado por tribunales internacionales. Por esta razón, existe el temor de que los nuevos mecanismos de sanción se conviertan en una herramienta de presión para intimidar y silenciar a aquellos medios o periodistas que mantienen posturas críticas frente a la gestión pública.

Asimismo, la AIR advierte que estas medidas podrían generar un sistema injusto donde se premie o se castigue de forma directa o indirecta la línea editorial de un medio. Esto violaría tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afectando gravemente los principios esenciales de una sociedad libre y democrática.

La postura final es clara: cuidar a las personas que consumen información y garantizar la libertad de expresión no son cosas contrarias, sino valores que deben coexistir sin presiones ni miedo a represalias.

¿Riesgo para la libertad editorial? AIR pone la lupa sobre los nuevos lineamientos

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) expresó sus reservas sobre algunos puntos incluidos en el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que ciertas disposiciones requieren una revisión profunda para evitar posibles afectaciones a la libertad editorial y a la independencia de los medios de comunicación.

Entre los principales cuestionamientos señalados por el organismo se encuentra el alcance de las nuevas obligaciones regulatorias planteadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), debido a que algunas medidas podrían ir más allá de una función de desarrollo normativo e incorporar nuevas cargas para los concesionarios.

La AIR también manifestó preocupación por la posibilidad de que conceptos amplios como la difusión de información “falsa”, “descontextualizada” o la presentación de hechos históricos como actuales puedan generar interpretaciones que permitan una intervención administrativa sobre decisiones editoriales que, desde su perspectiva, corresponden principalmente a los propios medios.

Asimismo, el organismo puso sobre la mesa el papel de los códigos de ética y las defensorías de las audiencias, al señalar que estos mecanismos fueron concebidos como herramientas de autorregulación y que cualquier esquema de supervisión debe preservar su autonomía.