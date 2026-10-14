Regresan las tormentas a CDMX: A esta hora inician las lluvias y caída de granizo este miércoles: zonas afectadas

A sacar el paraguas e impermeable. La Ciudad de México se prepara para las fuertes lluvias con posible caída de granizo y actividad eléctrica para la tarde de este miércoles 14 de octubre; te compartimos la hora exacta en la que empieza a llover en la capital del país.

La temporada de lluvias en México terminará alrededor del 30 de noviembre 2024, según los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿A qué hora inician las fuertes lluvias y caída de granizo en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo en la Ciudad de México comenzarán a partir de las 14:00 horas de este miércoles .

El mal clima en CDMX podría extenderse hasta las 20:00 horas de este mismo día; se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

Mañana fresca, fría en partes altas. Después del mediodía, ambiente caluroso, aumento de nublados con #lluvias fuertes puntuales, actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. 🌡#Temperatura máxima: 26 °C 🌡#Temperatura mínima: 14 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 14, 2026

Zonas afectadas por las intensas lluvias en CDMX: ¿En donde lloverá este miércoles?

Toma precauciones. Las intensas lluvias, actividad eléctrica y la posible caída de granizo podrían azotar las alcaldías ubicadas al Poniente, Sur y Norte de la Ciudad de México; te compartimos las zonas afectadas por el mal clima.

ALCALDÍAS AL NORTE:



Gustavo A. Madero (GAM).

Azcapotzalco.

ALCALDÍAS AL PONIENTE:



Miguel Hidalgo.

Cuajimalpa de Morelos.

Álvaro Obregón.

La Magdalena Contreras.

ALCALDÍAS AL SUR:



Coyoacán.

Tlalpan.

Xochimilco.

Tláhuac.

Milpa Alta.

Las tormentas podrían provocar encharcamientos, corrientes de aguas y avenidas. Además de la caída de ramas, árboles y lonas, por lo que se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

Pronóstico del clima en CDMX: ¿Cómo estará la temperatura?

Para la tarde de este 14 de octubre, el clima de la CDMX será un ambiente caluroso, aumento de nublados con lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y caída de granizo.

La temperatura máxima en la capital del país será de 26°C, mientras que la temperatura mínima será de 14°C, según las autoridades.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

