¡Atención, ciudadanos! EL volcán Popocatépetl registró una intensa actividad en las primeras horas de este martes 10 de noviembre, encendiendo las alarmas de Protección Civil ante la posible caída de ceniza volcánica.

Autoridades vigilan la trayectoria del viento ante la inminente caída de ceniza en seis estados del país

¿En qué estados hay alerta por caída de ceniza del Popocatépetl hoy?

La intensa actividad del Popocatépetl activó las alertas sobre la posible caída de ceniza volcánica en distintas regiones de México; estas serían las zonas afectadas.

Puebla.

Estado de México (Edomex).

Ciudad de México (CDMX).

Tlaxcala.

Morelos.

Veracruz.

Se recomienda a las y los ciudadanos mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades de cada región.

🌋 Con esta actividad amanece hoy el #volcán #Popocatépetl. Ante una posible emisión de #ceniza, el pronóstico indica que podría desplazarse hacia regiones de: 📍 Puebla 📍 Estado de México 📍 CDMX 📍 Tlaxcala 📍 Morelos 📍 Veracruz ⚠️ ¡Mantente informado y sigue las recomendaciones de Protección Civil! Vista Tlamacas. Gracias #CENAPRED #timelapse https://t.co/E0fzSDiGfF — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 10, 2026

¿En qué fase está el Semáforo de Alerta del Popocatépetl hoy?

El Volcán Popocatépetl se encuentra en “Amarillo Fase 2”, manteniendo una actividad baja y estable, según el informe de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

El Semáforo de Alerta Volcánica en “Amarillo Fase 2″ significa que el Popocatépetl muestra un incremento de actividad; sin embargo, no requiere una evacuación inmediata.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 h. 🌋: 🔹 111 exhalaciones 🔹 95 min. de tremor 🚦 Semáforo de alerta: ⚠️ #AmarilloFase2 😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza 🚫 No te acercarques al volcán https://t.co/AgNGjZUglx https://t.co/z7cDrwRfG2 — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) November 9, 2026

¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?

¡No entres en pánico! Ante la caída de ceniza en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX) se recomienda tomar distintas precauciones.

Uso de cubrebocas: Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas al salir a la calle.

Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas al salir a la calle. Protección ocular: Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para prevenir irritaciones en los ojos.

Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para prevenir irritaciones en los ojos. Cuidado de agua y alimentos: Tapar depósitos de agua, tinacos y cisternas para evitar que se contaminen.

Tapar depósitos de agua, tinacos y cisternas para evitar que se contaminen. Mascotas a salvo: Mantener a los animales de compañía al interior de la casa junto con sus platos de agua y comida.

Mantener a los animales de compañía al interior de la casa junto con sus platos de agua y comida. Ventilación: Cerrar puertas y ventanas, y colocar trapos húmedos en las rendijas si es necesario.

Consejos para limpiar correctamente la ceniza volcánica

No uses agua: Evita mojar la ceniza, ya que al mezclarse se solidifica y puede tapar por completo las tuberías y drenajes.

Evita mojar la ceniza, ya que al mezclarse se solidifica y puede tapar por completo las tuberías y drenajes. Barre en seco: Recoge la ceniza con una escoba, colócala en bolsas de plástico y deséchala con los residuos no reciclables.