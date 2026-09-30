Fenómeno de “El Niño": Así afectará al clima y a la salud en México durante los próximos meses

El fenómeno de "El Niño" ya arrancó a finales de la primavera y se mantendrá entre 12 y 18 meses en todo el mundo. Este evento altera las corrientes de viento y eleva la temperatura en la superficie del Océano Pacífico tropical. Sus consecuencias van más allá de un simple cambio en el clima: la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre impactos directos en la salud de las familias.

Esta es la forma en la que nos afectará en las distintas regiones del país.

Esto es lo que hace "El Niño" en el Océano

"El Niño" se monitorea por el incremento de la temperatura del agua en el Océano Pacífico tropical. Este calentamiento altera el comportamiento de la atmósfera, cambiando la dirección de los vientos y la distribución de las lluvias.

Al ser un ciclo largo, sus efectos pueden durar por más de un año en varios continentes.

🇺🇸‼️ | Miles de personas en el sur de Estados Unidos enfrentan una nueva advertencia ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño. Según el pronóstico citado de la NOAA, existe una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e… pic.twitter.com/vYvIpj6diT — UHN Plus (@UHN_Plus) September 23, 2026

Lo que podría provocar "El Niño" en México

Para la zona norte del territorio mexicano, especialistas esperan que el fenómeno intensifique las sequías. La escasez de agua afecta la agricultura por la pérdida de cosechas y golpea a la ganadería con la muerte de animales. Esta situación genera altos niveles de estrés, ansiedad y preocupación en los hogares de las comunidades rurales.

¿Qué tiene que ver "El Niño" con el dengue?

A diferencia del norte, en el sur del país el problema principal será el aumento de las lluvias. El exceso de agua estancada favorece la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

La OPS alertó que México y otros siete países de la región enfrentan riesgo de sufrir nuevos brotes epidémicos.

Infecciones respiratorias y estomacales por "El Niño"

El impacto a la salud no se limita al dengue. La variación en las condiciones del ambiente provocará un alza en casos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en la población.

Además, la combinación de calor extremo y falta de agua aumenta los riesgos de incendios forestales en las zonas más secas.

Urgen medidas de prevención contra el dengue

Expertos en salud pública dicen que para evitar un repunte de contagios se deben reforzar las acciones de control antes de que sea tarde.

La descacharrización en las casas y las jornadas de fumigación en las colonias son claves para frenar al mosquito.

El monitoreo permitirá reaccionar a tiempo ante este desafío climático.