¿Sonará la alerta sísmica en tu celular este 19 de septiembre? Requisitos para poder recibirla durante el Segundo Simulacro Nacional

Atención, mexicanos. La alerta sísmica volverá a sonar en los celulares de México durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizará este 19 de septiembre, con el objetivo de evaluar la respuesta de la población y la eficacia del sistema de notificación masiva en teléfonos móviles, pero ¿tu dispositivo participara en el ejercicio?

Para garantizar que tu dispositivo emita la alarma sin contratiempos durante este ejercicio de prevención, es necesario cumplir con una serie de requisitos clave en Android y iOS.

Requisitos para recibir la alerta sísmica en tu celular en el Simulacro Nacional

La Coordinación Nacional de Protección Civil compartió los requisitos clave para que las y los usuarios puedan recibir la alerta sísmica en los celulares durante el Segundo Simulacro Nacional.



Estar encendido.

Conectado a la red móvil 2G. 3G, 4G ó 5G.

El sistema operativo debe estar actualizado y sin modificaciones de software o adaptaciones como "root".

Para recibir el mensaje de la alerta sísmica, los celulares no necesitan contar con saldo, datos móviles ni conexión a internet, ya que recibir esta notificación es completamente gratuito. Tampoco se necesita contar con una aplicación adicional.

El sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, los equipos compatibles 📲 podrán recibir el mensaje de alertamiento por telefonía celular 🔔 como parte del #SegundoSimulacroNacional2026.



¡No te alarmes! Infórmate y participa en el ejercicio… pic.twitter.com/KqxVNwk2Ee — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 7, 2026

¿Sonará la alerta sísmica en los celulares que no estén registrados?

La respuesta es sí. . La Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRT) reveló que aunque los usuarios perderán ciertos servicios, los celulares SÍ recibirán la alerta sísmica en sus pantallas y se emitirá el sonido de emergencia sin importar si la línea está o no vinculada.

¿Cómo configurar las alertas en tu celular para recibir la alerta sísmica?

Estos son los pasos para recibir la notificación de alerta sísmica este 19 de septiembre 2026 en México.

ANDROID:



Ajustes

Seguridad y Emergencias

Activa la opción de emergencias inalambricas

IPHONE:



Ajustes

Notificaciones

Alertas gubernamentales y actívales

¿Cómo será el mensaje de alerta sísmica en celulares de México?

El mensaje de la alerta sísmica llegará en forma de una notificación emergente de texto, el cual interrumpe la pantalla de forma prioritaria, acompañada de un sonido estridente y vibración continúa durante aproximadamente ocho segundos.

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencia por parte del Gobierno de México”.