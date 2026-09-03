A un año de “La Resistencia": Alessandra Rojo de la Vega alerta sobre excesos del oficialismo y pide recuperar contrapesos

A un año del inicio del movimiento ciudadano denominado “La Resistencia”, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó un acto para conmemorar la exigencia social que demanda romper pactos entre las autoridades y estructuras de la narcopolítica. Durante su pronunciamiento, la edil acusó al partido en el poder de utilizar a las instituciones del Estado para blindar a sus cuadros frente a acusaciones graves, desacreditar las denuncias y evitar el esclarecimiento de la verdad.

“Frente a señalamientos graves, la respuesta del poder es proteger a los suyos... nosotras y nosotros tenemos derecho a decirlo con todas sus letras: eso es un narco régimen y no vamos a guardar silencio”, aseveró Rojo de la Vega, haciendo un llamado a no ceder ante amedrentamientos.

Un año después, aquí seguimos.

Más fuertes. Más unidos. Más convencidos.



Porque mientras haya alguien dispuesto a levantar la voz, a defender lo que ama y a luchar por lo que parece imposible, hay esperanza.



Hoy no celebramos haber resistido un año.

Celebramos que no pudieron… pic.twitter.com/3mSIhqO2v1 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) September 1, 2026

Rumbo a los próximos procesos electorales, la alcaldesa advirtió sobre el riesgo de que la fuerza oficialista pretenda ignorar la voluntad popular, por lo que urgió a la ciudadanía a organizarse, capacitarse en la identificación de delitos electorales y activar la denuncia formal como mecanismo de defensa. Subrayó que quien viola la ley de manera sistemática en el ejercicio del gobierno mantendrá la misma conducta durante las urnas, por lo que refrendó el compromiso de recuperar los contrapesos democráticos desde el corazón de la capital. “Defender la libertad y la democracia es responsabilidad de todos los mexicanos”, concluyó al destacar que la alcaldía Cuauhtémoc se mantiene como bastión de resistencia cívica.