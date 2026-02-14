Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusa que fue golpeada

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, acusó en redes sociales que fue golpeada durante un operativo para retirar comerciantes cerca del Metro San Cosme de la Línea 2.

En entrevista con Javier Alatorre para Hechos Noche, la alcaldesa comentó que intentó abrir una mesa de diálogo con los comerciantes, pero ellos aseguraron tener permisos del gobierno de la capital, los cuales no mostraron.

“Lamentablemente hace unos días notificamos al comercio en vía pública que debían moverse de San Cosme, de la avenida”, contó.

De acuerdo con ella, hubo un crecimiento de puestos en la vía pública en la zona y se les notificado de manera pacífica tener una mesa de diálogo y que se retiraran a petición de los vecinos porque los puestos obstruyen el paso peatonal.

🚨Agreden a alcaldesa en #CDMX y autoridades no aparecen...@AlessandraRdlv dio a conocer en #exclusiva con Javier Alatorre que fue víctima de un ataque cuando realizaba un operativo para retirar a comerciantes cerca de la estación del metro San Cosme.



La alcaldesa de…

Alcaldesa transmite en vivo y señala agresión

La agresión fue denunciada por ella misma a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde señaló que un grupo de personas la agredió.

“Estuvimos reordenando la vía pública en San Cosme. De cinco puestos pasaron a 22 puestos por permisos del gobierno de la ciudad, permisos que nunca han enseñado”, comentó.

Alessandra Rojo de la Vega señala que varios trabajadores fueron agredidos

Alessandra Rojo de la Vega señaló que durante la agresión fueron golpeados por 200 personas presuntamente relacionadas con la diputada Diana Sánchez Barrios y varios trabajadores de la alcaldía fueron golpeados.

“Hay muchísimos trabajadores de la alcaldía golpeados (…) nos abordaron más de 200 personas a golpearnos”, relató.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó en una transmisión en vivo que personal de la demarcación fue emboscado por presuntos delincuentes durante un operativo de reordenamiento del comercio en la vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc.

Gobierno de CDMX no llegó al operativo en San Cosme

Al operativo no llegó el gobierno de Ciudad de México, así lo explicó el vocero de Alessandra Rojo De la Vega, Miguel de Samaniego.

“Fueron emboscados por un grupo que presuntamente está ligado a la diputada local Diana Sánchez Barrios. Hay muchísimos lesionados heridos, personal de la alcaldía, personas de obras públicas, la alcaldesa tiene lesiones en la cara”, dijo.

Alcaldesa de Cuauhtémoc denuncia agresión

Alessandra Rojo de la Vega se encuentra en este momento realizando la denuncia correspondiente sobre los hechos ocurridos esta noche.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, quien fue revisada por un médico legista de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, presentó la denuncia contra quien resulte responsable.

