La explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc se vistió de fiesta con la llegada de cientos de familias que acudieron a celebrar un aniversario más de la Independencia de México. Al ritmo de clásicos del pop y en un ambiente festivo, los asistentes disfrutaron de la tradicional gastronomía mexicana antes de cenar en casa platillos como pambazos, alambre y tacos de suadero, destacando que el sazón nacional es de lo mejor de ser mexicano. La jornada contó además con la presencia de visitantes internacionales, como integrantes del pueblo hermano de Colombia, quienes se sumaron a los festejos patrios en la capital.

Antes de la medianoche, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó la ceremonia cívica en el balcón principal, donde emitió un mensaje en el que lanzó un pronunciamiento contra los gobiernos corruptos. Tras exclamar los vítores a la República, a la Ciudad de México y los tradicionales "¡Viva México!”, la celebración patria en el corazón de la demarcación cerró con broche de oro al ritmo de la tambora y el entusiasmo de la ciudadanía presente.

