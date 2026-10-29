Sin visa y contra AMLO: Alfonso Durazo y Américo Villarreal habrían cruzado a EU para testificar en contra de López Obrador

La relación política entre México y Estados Unidos (EU) vuelve a estar bajo el escrutinio público tras revelarse que Alfonso Durazo y Américo Villarreal corazon sin VISA al país vecino para declarar en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El periodista Armando Guzmán compartió que el Departamento de Justicia, bajo el programa “Libertad condicional por beneficio público significativo”, utilizó las declaraciones de estos funcionarios públicos en cuanto a huachicol y tráfico de drogas en México para informarse sobre lo qué estaba ocurriendo.

“A pesar de que llegue un Congreso Demócrata este tipo de cosas ya están hechas (...) No van salirse de eso, de la investigación a políticos corruptos en México”, explicó el periodista Armando Guzmán en Hechos AM.