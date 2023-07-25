Se celebra la segunda reunión contra fentanilo entre México, Estados Unidos y Canadá

Este martes 25 de julio se llevó a cabo la segunda reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá contra las drogas sintéticas como el fentanilo. A través de los canales oficiales del gobierno mexicano, se transmitió la sesión inaugural. Cabe recordar que la primera se llevó a cabo el 24 de abril del presente año.

En la reunión se encontraba Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, y la asesora de Biden en seguridad, Elizabeth Sherwood-Randall.

Por parte de Canadá, se encontraron la asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia, Jody Thomas, y la jefa de Oficina de la asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia, Ramzi Nashef.

Segunda Reunión Trilateral contra Drogas Sintéticas | México - Estados Unidos - Canadá https://t.co/XxThSjMeaP — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 25, 2023

Asimismo, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, general secretario Luis Cresencio Sandoval de la Sedena, José Rafael Ojeda, secretario de Marino, Jorge Alcocer secretario de Salud y al fiscal General Alejandro Gertz Manero. Rosa Icela dio la bienvenida a las representantes de ambos países y presentó a los funcionarios mexicanos.

Elizabeth Sherwood-Randall reitera la importancia para combatir el fentanilo

Al tomar la palabra, Randall mencionó que fue a principios de este año cuando los tres presidentes, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Joe Biden y Justin Trudeau, destacaron la importancia de trabajar en conjunto para combatir la crisis de drogas sintéticas como el fentanilo.

Posteriormente, recordó los cuatro puntos que se comenzaron a implementar desde aquella primera reunión:

