VIDEO: Extraño ser aterroriza a pobladores en India

En redes sociales se hizo viral un video en el que se observa una espeluznante criatura parecida a un alienígena, caminando como un fantasma sobre un puente ubicado en Jharkhand, en India.

En las imágenes se ve a un par de motos pasar a un lado del supuesto alien, mientras la criatura continúa caminando con cierta tranquilidad y los observa.

Te puede interesar: VIDEO: ¿Un fantasma de Abraham Lincoln recorre la Casa Blanca?

La criatura de color blanco, con cabeza ovalada y largas extremidades camina y se detiene cuando escucha las motocicletas detrás, mira a los conductores y su larga y espigada figura se inclina un poco hacia adelante y después de unos segundos continúa su andar.

Aquí te compartimos el perturbador video que fue difundido en una cuenta de Twitter el pasado 29 de mayo:

The video has become talk of the town. People are assuming it to be an Alien and it actually could be, keenly observe the 13th second of the video, A red Lapros wing UFO flying with jangling sound. Place-Near Hazaribagh,Jharkhand @isro @NASA @aajtak @ndtv @republic @BBCWorld pic.twitter.com/P4hcLf5yNn — Ashutosh Gautam (@Ashutos32363607) May 29, 2021

Discuten veracidad del video del alien

Autoridades locales informaron que nadie ha reportado la aparición y ni siquiera han solicitado una consulta de información sobre lo que pudo haber ocurrido la noche cuando fue grabado el video por lo que no se ha iniciado ninguna investigación sobre la supuesta aparición del alien.

Una mujer, que pidió mantenerse en el anonimato, declaró que ella y sus conocidos han estado recorriendo la ruta durante años, han ido por la mañana y por la noche, y a veces incluso en la madrugada y nunca han visto nada extraño.

Ante la falta de información y por el revuelo que ha causado el video en India, las autoridades han pedido a la persona que grabó las imágenes, así como a quienes vieron a la criatura reportar el hecho, pues la veracidad de sus imágenes es cuestionable.

"¿Por qué no hay quejas ni consultas, y si solo se trata de imágenes generadas por computadora?", cuestionaron las autoridades de Jharkhand.

La aparición de este extraño ser ha generado un sinfín de preguntas en redes sociales, incluso ha inquietado a los internautas, quienes creen en el fenómeno.

Te puede interesar: Se revela nueva información sobre los OVNIS