VIDEO: ¿Un fantasma de Abraham Lincoln recorre la Casa Blanca?

Durante una conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, interrumpió su discurso debido a que se escuchó el chirrido de una puerta y algunos presentes afirmaron que se trataba del fantasma del expresidente Abraham Lincoln.

Este martes, mientras Psaki compartía información con los periodistas, se escuchó como si una puerta se cerrara, con un crujir a su paso, por lo que bromeó con los asistentes y dijo que sí, tal vez era el fantasma de Lincoln.

“No tengan miedo, el techo no se está cayendo, no que yo sepa. Espero que no, pues es un edificio antiguo”, expresó la portavoz, quien no pudo contener la risa cuando uno de los presentes le respondió que tal vez era una presencia sobrenatural.

Entre risas, la conferencia continuó y más tarde se supo que ningún ser de ultratumba acompañó a los periodistas en la Casa Blanca, en realidad el sonido lo produjo una cámara robotizada instalada en el techo del inmueble.

Strange noise interrupts WH press briefing 🤨 pic.twitter.com/q3kvt9vuHe — Breaking911 (@Breaking911) April 27, 2021

Fantasmas de la Casa Blanca, ¿más que leyendas urbanas?

En el número 1600 de la avenida Pensylvania, de Washington D.C., han surgido historias relacionadas con espíritus del más allá que presuntamente se aparecen en este lugar, residencia oficial de los presidentes estadounidenses, que no se salva de estar rodeada de leyendas urbanas.

Al parecer, el fantasma de Abraham Lincoln es el que más ronda por la Casa Blanca, ha sido visto por dos primeras damas: Grace Coolidge, esposa de Calvin Coolidge, quien gobernó de 1923 a 1929, y por Lady Bird Johnson, pareja de Lyndon B. Johnson, presidente de 1963 a 1969.

Según medios internacionales, el testimonio más conocido es el de Winston Churchill, primer ministro británico fallecido en 1965, quien en una de sus visitas a la residencia estadounidense, vio al fantasma de Lincoln sentado en un sofá frente a una chimenea.

