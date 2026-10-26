“El INE no es una oficina de Morena”: Alito Moreno lanza advertencia tras renuncia de Taddei

La salida de Guadalupe Taddei de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una nueva disputa política por el futuro del árbitro electoral, ahora, Alejandro "Alito" Moreno , dirigente nacional del PRI, exigió que su sucesora sea una mujer independiente, sin compromisos partidistas y con solvencia moral, mientras reclamó que se investiguen los señalamientos que rodearon la gestión de la funcionaria.

“El INE no es una oficina de Morena ni una agencia de colocación de sus incondicionales”, sostuvo el senador priista, quien advirtió que su partido vigilará el proceso para elegir a quien encabezará el organismo responsable de organizar las elecciones federales.

PRI advierte sobre el relevo en el INE rumbo a las elecciones de 2027

Moreno afirmó que la elección de la próxima presidenta del INE no debe convertirse en una oportunidad para colocar a una persona subordinada al gobierno. Según el dirigente tricolor, una designación de ese tipo profundizaría las dudas sobre la independencia de la autoridad electoral de cara a los comicios de 2027.

“Exigimos que la próxima Presidencia recaiga en una mujer independiente y con absoluta solvencia moral. México no puede llegar a las elecciones de 2027 con un árbitro electoral cuya imparcialidad esté seriamente cuestionada”, declaró.

El líder priista también advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representaría una eventual designación de alguien sin autonomía política, al señalar posibles cuestionamientos sobre la legalidad de las próximas elecciones.

Sus declaraciones colocan el procedimiento de sucesión en el centro de la confrontación entre el PRI y Morena, aunque la independencia de quien llegue al cargo y las condiciones de su nombramiento deberán evaluarse a partir del proceso legal correspondiente.

Renuncia de Taddei no cancela las investigaciones, afirma Alito

Además de exigir condiciones para el relevo, Alejandro Moreno pidió que se esclarezcan los señalamientos de presunta corrupción, los contratos cuestionados y los posibles conflictos de interés relacionados con el INE.

El dirigente priista sostuvo que la salida de Taddei no debe utilizarse para cerrar el caso ni para evitar que se determinen eventuales responsabilidades.

“La renuncia no borra las responsabilidades ni puede utilizarse para garantizar impunidad. México merece conocer toda la verdad”, afirmó.