Allanan residencias de ayudantes de Jair Bolsonaro por venta de regalos del Estado

La policía brasileña registró los domicilios de un abogado del expresidente Jair Bolsonaro y de la familia de su asesor personal, que actualmente se encuentra en prisión, para investigar la supuesta venta de joyas y otros regalos de Gobiernos árabes.

La orden de registro emitida por el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, se produjo tras las denuncias policiales de que los ayudantes de Bolsonaro utilizaron recursos del Gobierno para su beneficio personal.

Son sospechosos de utilizar la estructura del Estado para desviar bienes de alto valor entregados por autoridades extranjeras a representantes brasileños en visitas oficiales, a través de la venta de estos artículos en el extranjero. Policía Federal de Brasil

Moraes dijo que los ingresos de las ventas fueron entregados en efectivo a Bolsonaro a través de intermediarios.

Moraes autorizó que la policía registrara los domicilios y oficinas del abogado Frederick Wassef y de Mauro César Cid, padre del exasistente de campo de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, para incautar ordenadores, tabletas, cámaras y soportes de almacenamiento de datos.

Wassef no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Tampoco fue posible contactar a un representante de Mauro César Cid.

La decisión de Moraes cita mensajes obtenidos por la policía en los que Mauro Cid, trata la venta de estatuas, una palmera y un barco bañado en oro recibidos como regalos durante una visita oficial a Baréin.

Mauro Cid está en la cárcel desde mayo vinculado con otra investigación sobre la presunta inserción fraudulenta de datos de vacunación en los registros del expresidente y sus colaboradores. Su padre fue contemporáneo de Bolsonaro en el ejército y sirvió en el Gobierno federal durante su presidencia.

Las redadas se producen a raíz de una investigación sobre joyas valoradas en unos 3 millones de dólares que el gobierno de Arabia Saudita entregó como regalo presidencial a Bolsonaro, y que éste no declaró.

La Policía Federal alega que Bolsonaro obtuvo casi 70.000 dólares por 2 relojes que Arabia Saudí regaló a Brasil: https://t.co/nBqWl3VUJC — AP Noticias (@AP_Noticias) August 12, 2023

¿Qué responde Bolsonaro?

Bolsonaro niega haber cometido delito alguno. Las joyas fueron devueltas este año al Estado, por orden del Tribunal Federal de Cuentas.

La investigación policial establece que los ayudantes de Bolsonaro intentaron recuperar las joyas saudíes regaladas a la entonces primera dama Michelle Bolsonaro después de que fueran incautadas en octubre de 2021 en São Paulo por funcionarios de aduanas, que encontraron las gemas en la mochila de un asistente cuando entró a Brasil procedente de Riad.