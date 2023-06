¿Golpe de Estado en Brasil? Policía confirmó planes en el teléfono de un asesor de Jair Bolsonaro

#EXCLUSIVO | #VEJA teve acesso ao relatório da PF sobre o material encontrado no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Nele, havia um plano para anular as eleições, afastar ministros do STF e colocar o país sob intervenção militar: https://t.co/gmjTGynFJ2 pic.twitter.com/TkxjIO2R9X